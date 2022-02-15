مضوي: القادسية مستهدف.. ولكنه في وضع غير خطير

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ذكر المدرب الجزائري خير الدين مضوي أن قرار استقالته من تدريب القادسية اتخذه بعد تفكير عميق، وأضاف في تصريحات إعلامية أنه واجه تحديات كبيرة «غير كروية» منذ بدء مهمته مع النادي، وهذا ما دفعه إلى تقديم استقالته في المرة الأولى، ورفضتها إدارة النادي، لكن في المرة الثانية أصر مضوي على قرار الاستقالة وترك الأصفر في مرحلة رأى فيها المدرب الجزائري بأنها غير خطيرة رغم استهدافه. وقال مضوي إن القادسية حالياً يبتعد بفارق نقطة عن كاظمة متصدر الدوري الممتاز (20 للأصفر و21 للبرتقالي)، وحقق المركز الثاني في النسخة الماضية من بطولة كأس الأمير، مضيفاً أن «الوضع ليس خطيراً حتى يتضايق جمهور النادي أو إدارته.. وإن كان طموحنا أعلى من ذلك ولكن هناك ظروف تقف أمامنا ويعلمها الجميع».

وتابع: «القادسية مستهدف منذ قدمت للنادي.. وبالتالي دخلت في صراع فني.. دخلت في مفهوم جديد وفلسفة جديدة.. هناك العديد من الضربات الخارجية على القادسية.. وأنا واحد من هذا النادي المستهدف بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبأشياء خارجة عن نطاق الكرة والكل يعرفها وخاصة القدساوية»، منوهاً بقوله: «حاولنا أن نتحدى كل شيء سواء إدارة النادي أو نحن كجهاز فني».

ورأى مضوي أن القادسية هو أحسن فريق هجومياً، وقال: «راجعوا المباريات السابقة ربما في مباراة أو مباراتين لم يكن الفريق في مستواه، ولكن في بقية المباريات كان الأصفر يقدم كرة نظيفة»، وأضاف: «في كل اللقاءات لدينا العديد من الفرص، لكن هناك نسبة من الحظ وهناك نوعية اللاعب وقدرته على اتخاذ القرار السليم.. فالمدرب لن يدخل الميدان ويتخذ القرار».

وحول تواضع مستوى محترفي القادسية قال مضوي: «أي محترف في الكويت صنع الفارق؟ ولكن الخلل في توجه أنظار الجميع سواء جمهور أو متابعين أو إعلام نحو نادي القادسية»، مشيراً إلى أن جميع الأندية ومنها الكويت والعربي استغنت عن عدد من محترفيها وتعاقدت مع لاعبين جدد.

