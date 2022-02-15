الجهراء تفوق على القادسية في «السلة»

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حقق الجهراء انتصارا مستحقا على القادسية 81-69 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس في افتتاح منافسات القسم الثالث من دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة، كما فاز الكويت بسهولة على القرين 108-46، وكاظمة على برقان 114-70. وبهذه النتائج واصل الكويت وكاظمة تصدرهما لترتيب الفرق بعد ان رفعا رصيدهما الى 21 نقطة، يليهما الجهراء برصيد 17 نقطة، ثم القادسية 15 نقطة، ثم برقان 13 نقطة، واخيراً القرين 12 نقطة. وجاءت مواجهة الجهراء والقادسية قوية منذ البداية تقدم بها الاصفر في أول 5 دقائق 15-3 و18-5 من خلال اختراقات عبدالعزيز الحميدي والاميركي رايت في الوقت الذي شهد به هجمات الجهراء تسرع وعشوائية لكن ذلك لم يدم طويلاً بعدما نجح الجهراء في العودة الى أجواء المباراة وقلص الفارق مع نهاية الربع الاول 16-18. وواصل الجهراء صحوته في الربع الثاني بعدما ادرك التعادل 18-18 بسلة لمساعد العتيبي لتشتعل المباراة بعدها ويتبادل الفريقان التقدم قبل أن يأخذ الجهراء الافضليه مستفيداً من طول قامة ابرز لاعبيه التونسي صالح الماجري الذي تميز بالتسجيل ومتابعة الكرات أسفل السلة لينتهي الربع الثاني بتفوق الجهراء 43-31. وتقاربت المستويات في الربع الثالث وواصل الجهراء تفوقه في نهايته 62-51. واستطاع القادسية تقليص الفارق الى 5 نقاط في أخر دقيقتين عبر تميز الاميركي رايت وعبدالرحمن السهو أسفل السلة الا ان الجهراء استطاع ان يحسم المباراة لمصلحته بفضل تألق محترفه الاميركي الجديد شاني ريكتور لتنتهي المباراة بفوزه 81-69.