أغرب وأغلى الهدايا.. من طائرة توم كروز إلى ورود جاستن بيبر

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تعتبر الزهور والشوكولا وكذلك العطور و«الدباديب» الحمراء من الهدايا التقليدية في عيد الحب، التي يحرص الكثير على شرائها وإهدائها، لكن الأمر يختلف مع بعض مشاهير هوليوود الذين اتسمت هداياهم بالغرابة.

فقد اهدى النجم توم كروز زوجته السابقة كاتي هولمز، خلال فترة زواجهما هدية عبارة عن طائرة جلف ستريم جيت بقيمة 20 مليون دولار والتي تعتبر من أغلى وأغرب هدايا عيد الحب.

أما نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، فقد أهدى زوجته فيكتوريا عقدًا من بولغاري بقيمة 8 ملايين دولار مصنوع خصيصًا لها من الياقوت والألماس، واهداها العقد أثناء تناولهما وجبة العشاء فى مطعمها المفضل .

من جهته، أهدى المغنى الشهير كاني ويست زوجته السابقة كيم كارداشيان سوار بانثير دي كارتييه بقيمة 73000 دولار في عام 2013 لإظهار حبه لها.

كذلك أهدى المغنى جاي- زي زوجته المغنية بيونسيه، عام 2009 هدية في عيد الحب عبارة عن موبايل مغطى بالبلاتين قيمته بـ 25000 دولار، والذي يعتبر أغلى هاتف في العالم في ذلك الوقت.

وقام المغني جاستن بيبر خلال ارتباطه العاطفي بالمغنية سيلينا غوميز بشراء جميع الزهور من أحد محال الورد، والتي كانت عبارة عن مجموعة متنوعة من الزهور والزنبق والتي كانت تقدر بحوالي 10.000 دولار وأرسلها بالكامل إلى منزل سيلينا.

