Valentin الإسكندرية.. الحب فوق كوبري ستانلي

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القاهرة - شيرين العقاد:

«كوبري ستانلي» أو «جسر الحب».. أحد المعالم السياحية في الإسكندرية، وتحفة فنية معمارية تزين عروس البحر الأبيض المتوسط ومع احتفال المصريين بـ «الفالنتاين» أو «عيد الحب» يتحول الجسر إلى قبلة العشاق لوضع أقفال الحب وإلقاء المفاتيح في البحر. وفي نهاية الكوبري الممتد بمنطقة ستانلى، تنتشر أقفال الحب المعلقة بالسور الحديدي على غرار نهر السين بفرنسا، والتي تعبر عن الحب الأبدي الذي لا ينكسر أو ينفك إلى الأبد، حيث يقوم الشباب والفتيات بكتابة الأحرف الأولى من أسمائهم على القفل وإغلاقه وإلقاء المفتاح في البحر، تعبيرا عن الارتباط الأبدي بينهما. وفي عام 2016 أطلق جوليا وفادي مبادرة وضع الأقفال على كوبري ستانلي على غرار نهر السين في فرنسا، ومنذ ذلك الحين أصبح كوبري ستانلي جسر العشاق في الإسكندرية ومركز الاحتفالات بعيد الحب. وقد تم بناء الكوبري لتحسين سيولة المرور على كورنيش الإسكندرية في منطقة ستانلي بحي شرق الإسكندرية، وهو من تنفيذ شركة المقاولون العرب ويتميز بجمال التصميم حيث يشبه تصاميم القصور الملكية في هيئته، بالإضافة إلى الإضاءة الساحرة ليلا والتي جعلت من المنطقة منطقة سياحية بالدرجة الأولى.

