الثلاثاء 15 فبراير 2022 ,14 رجب 1443
رقم العدد:
4328
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طارق دشتي مديراً لـ «العلاج بالخارج»
أصدر وزير الصحة د. خالد السعيد، قراراً بتكليف د. طارق دشتي، القيام بأعمال مدير إدارة العلاج بالخارج.
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