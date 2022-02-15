المنصور لرجال الأمن: أهل الكويت أمانة في أعناقكم

وطن النهار

تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد، القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء أنور البرجس وكبار قيادات وزارة الداخلية، أقيمت صباح أمس بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حفل تخريج الدفعة (30) من طلبة الاختصاص بكلية الشرطة 292 خريجا منهم 7 طلاب من حرس مجلس الامة، و2 من مملكة البحرين الشقيقة و3 طلاب من المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، والدفعة (12) من طالبات معهد الشرطة النسائية وهم 46 خريجة، والدورة (4) لوكيل أول ضابط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لترقيتهم إلى رتبة ملازم وهم 376 خريجا.

بدأت مراسم الحفل بدخول الطلبة الخريجين واكبها دخول آليات وزارة الداخلية والقى مدير عام اكاديمية سعد العبدالله كلمة اكد فيها ان تخريج هذه الكوكبة والذي جاء تزامناً مع الاحتفال بالأعياد الوطنية هو ثمرة تخطيط استراتيجي معد سلفاً لتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة والتي قوامها الإخلاص والولاء والانتماء والعطاء للكويت، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية المقبلة.

ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد المنصور للخريجين والخريجات تهنئة وتبريكات القيادة السياسية العليا ممثلة بصاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

ووجه التهنئة للخريجين والخريجات بمناسبة التحاقهم بالسلك العسكري وانضمامهم إلى زملائهم في المؤسسة الأمنية في حماية أمن الوطن.

وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على المتفوقين من الخريجين والخريجات والتقاط الصور التذكارية.

وعلى هامش حفل التخريج التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع سفيري مملكة البحرين والمملكة الاردنية الهاشمية والقيادات الامنية والعسكرية وبارك لهم تخريج طلبتهم من اكاديمية سعد العبد الله للعلوم الامنية مصنع الرجال.

