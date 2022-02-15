وزير التربية بحث وسفيري الهند وكندا الشأن التعليمي

وطن النهار

بحث وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، صباح أمس، أبرز القضايا التربوية والتعليمية مع سفير جمهورية الهند لدى البلاد سيبي جورج وسفير كندا عليا مواني، حيث تناول المضف مع السفيرين عدة موضوعات متعلقة بالشأن التعليمي والبحث العلمي والعلاقات الثقافية والروابط الوثيقة بين البلدين، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك بين الكويت والدول الصديقة.

من جانب آخر، عقد التوجيه الفني العام للعلوم بقطاع التعليم العام، اجتماعا تحت اشراف الموجه الفني العام للعلوم رئيس الوفد الطلابي منى الانصاري وبحضور عدد من الطلبة والمشرفين اعضاء الوفد المشارك حيث، ذكرت الانصاري خلال الاجتماع مشاركة وفد الكويت المكون من 4 مشرفين و12 طالباً وطالبة سينضمون الى 400 مشارك من 31 دولة بالملتقى المزموع، مشيرة إلى أنه سيتم عرض 200 مشروع علمي في مجالات العلوم المتنوعة مثل الالكترونيات والفيزياء والذكاء الاصطناعي.

وأشادت الانصاري، خلال الاجتماع باشراف ومتابعة منظمة «ميلست» لتلك المشاريع الطلابية، مؤكدة ان «ميلست» منظمة عالمية تتبنى الابتكار والتكنولوجيا وتحرص على تنمية مواهب وقدرات الطلبة والطالبات من المبتكرين والمبدعين وتقديم الدعم الفني اللوجستي.

وأوضحت أن الوفد الطلابي لديه مشاريع مختلفة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، حيث ستعرض تلك المشاريع بالمتلقى الآسيوي الذي سيعقد بتاريخ 20 – 26 فبراير 2022، مؤكدة ان مشاريع الطلبة الكويتيين المشاركة في الملتقى قد تم رصدها بعد تنقيح ما لا يقل عن 60 مشروعا تم البدء بها خلال الشهرين الماضيين، مشيرة إلى أنه تم اعداد برنامج للطلبة يشمل محاضرات وورش العمل الطلابية بالاضافة الى جدول الزيارات العلمية والميدانية مؤتمرا علميا لشباب ميلست تحت عنوان «مستقبلنا في الفضاء» بحضور رائد فضاء من وكالة ناسا العالمية. واستعرضت الانصاري بعض المشاريع مثل الذكاء الاصطناعي التي تهدف الى تحويل لغة الاشارة إلى جمل مقروءة والمعقم التكنولوجي ومشروع الاكوابونيك وهو «نظام حديث لانتاج الخضروات والاسماك»، بالاضافة إلى مشروع ضبط وتتبع دخان السيارات الكترونيا ومشروع السلم الكهربائي الآمن ومشروع سمارت فن وقلم الرسام الذكي.

