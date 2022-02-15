«السلام الإنسانية»: 400 شاحنة لإغاثة سورية واليمن

وطن النهار

اختتمت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية مساء الاول من أمس الاحد حملة «شاحنات الكويت 2022» لإغاثة سورية واليمن التي انطلقت فعالياتها في 10 يناير الماضي ونجحت في جمع 400 شاحنة إغاثية قيمتها تجاوزت 1.439 مليون دينار في الحفل الختامي للحملة الذي اقيم مساء الاول من امس الاحد بحضور وزير الاعلام والثقافة د. حمد روح الدين وعدد من الشخصيات العامة.

في هذا السياق، اشاد روح الدين بجهود جمعية السلام الخيرية وقال مؤكدا على أنها تميزت بمشاريعها الانسانية المختلفة ومساعداتها الخيرية داخل الكويت وخارجها ودورها الكبير خلال جائحة كورونا وايضا مساعدة الاسر المتعففة في الكويت. واضاف روح الدين ان الجمعية تقوم بجهود كبيرة في اغاثة المنكوبين والنازحين في مختلف دول العالم، معربا عن شكره للجمعية وللقائمين عليها لقاء هذه الجهود، خاصة بعد العدد كبير الذي سجلته الجمعية في عدد الشاحنات المعبأة بالمؤن والغذاء وحاجات الشتاء للنازحين التي نتمنى ان تستمر وتحذو حذوها جمعيات النفع العام الخيرية المختلفة، التي نشكرها على جهودها الكبيرة التي من شأنها رفع راية الكويت في قطاع العمل الانساني.

واكد على دعم حكومة الكويت للعمل الانساني والخيري ليس فقط داخل الكويت، بل في دول العالم العربي والاسلامي، مشددا على ان جهود جمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية وبقية جمعيات الكويت الخيرية هي محل تقدير من الحكومة، وزيادة الدعم الحكومي لها كلما زاد البذل والعطاء في الداخل والخارج. بدوره، قال رئيس جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية د. نبيل العون اننا بفضل الله تعالى اختتمنا حملتنا المباركة بجمع 400 شاحنة قيمتها تفوق 1.439 دينار بفضل الداعمين والمتبرعين الكرام من اهل الكويت والخليج، وهي تعتبر اكبر حملة في تاريخ الكويت.

وقال العون لا يسعني سوى شكر اخواننا اهل الكويت والمقيمين والعائلات والدواوين والشركات وعموم اهل الخليج، وقد وزعنا بفضل تبرعاتهم اكثر من 230 شاحنة وسوف نستكمل عملية توزيع الـ170 شاحنة المتبقية، وتوثيقها والتي يستفيد منها اكثر من 2500 مخيم في سورية واليمن ونسأل الله تعالى ان يوفقنا لخدمة اخواننا في سورية واليمن لتخفيف معاناتهم. اما مدير عام الجمعية ضاري البعيجان فقال بدوره اننا في هذا اليوم المبارك وباختتام حملة شاحنات الكويت 2022 نعيش عرسا خيريا تاريخيا بكسر رقم حملتنا الاخيرة العام الماضي والذي كان 313 شاحنة برقم جديد الذي وصل الى 400 شاحنة. واضاف البعيجان لا يفوتني في هذا المقام الا شكر الحضور وكل الداعمين وكل وسائل الاعلام ونشطاء ومشاهير التواصل الاجتماعي وكل من دعا لنجاح هذه الحملة ولولا هذه الثقة في جمعيتنا لما وصلنا لمبلغ قارب 1.5 مليون دينار، وهذه الثقة لا تزيدنا الا حرص ومسؤولية لايصال المساعدات لمستحقيها وايصال المساعدات بانفسنا وتوثيقها اولا فأولاً وهو نهج اتبعناه منذ تأسيس الجمعية.

