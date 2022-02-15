الفريق الطبي الكويتي.. بلسم أوجاع أطفال سرطان «جذيعات الشبكية»

وطن النهار

بأرواحهم البريئة وأجسادهم الغضة لكن بإرادة إلهية ثم رعاية فائقة من أيد وقلوب وخبرة فريق كويتي آلى على نفسه إلا أن يلفهم بحنانه ورعايته رغم كل الصعاب وصولا إلى مرحلة الشفاء شكل في مجمله حالة إنسانية وطبية بكل معانيها ومعاناتها أثبت الكويتيون أنهم مثال يحتذى في إثبات الإرادة رغم صعوبة التحديات.

ففي وقت تحيي دول العالم اليوم الثلاثاء اليوم العالمي لسرطان الأطفال والتضامن معهم تبرز تجربة تستحق الإجلال والتقدير أبطالها فريق كويتي متخصص بعلاج سرطان (جذيعات الشبكية) عند الأطفال والرضع كون نفسه بنفسه وضرب مثالا في رعاية وبلسمة أوجاع فلذات الأكباد بعد مراحل مكثفة من العلاج والجراحات الدقيقة والفحوصات الروتينية مسجلين تجربة مثلى لم تسمح بخطف طفولتهم بل أثبتت أن الإيمان بالله كفيل بانتصار الأمل.

وبما أن رب ضارة نافعة أحيانا كانت جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» السبب فيما حققه الفريق من نجاح خصوصا أنه تم تشكيله بظروف طارئة مع بدء الجائحة في فبراير 2020 وإغلاق المطارات الذي حال دون سفر الأطفال المرضى الى الخارج لتلقي علاجهم أو استكماله.

وفي هذا الشأن قال رئيس مركز البحر للعيون ورئيس مجلس أقسام العيون واستشاري طب وجراحة العيون د. عبدالله البغلي لـ «كونا» أمس الاثنين إن تشكيل فريق طبي لعلاج هذا النوع من السرطانات الخطيرة يعتبر سابقة طبية فريدة من نوعها وإنجازا كبيرا يحسب لوزارة الصحة والكويت ويرفع اسمها في المحافل الطبية الدولية.

وأثنى البغلي على الجهود الجبارة لأعضاء الفريق الذين نالوا تخصصاتهم في أرفع المراكز الصحية في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، مشيدا بنجاحهم في تقليل عدد الحالات التي كانت ترسل للعلاج في الخارج بالتالي توفير الكلفة والأعباء المالية على الدولة.

ومن جانبه قال رئيس الفريق ورئيس وحدة الحول للأطفال في مركز البحر للعيون د. عدنان الوايل لـ (كونا) «قمنا بتشكيل فريق متكامل بظروف دقيقة جدا ليضم جميع التخصصات المطلوبة كعيون الأطفال وجراحة الشبكية ومحجر العين وأطباء أورام الأطفال وأطباء الأورام والعلاج الإشعاعي إضافة إلى أطباء أشعة المخ وأعصاب الأطفال وأطباء في علم الجينات لعلاج وتشخيص الحالات الجديدة إضافة إلى متابعة المرضى الذين كانوا قد تلقوا علاجهم في الخارج ما قبل جائحة كورونا».

