800 ألف عداد ذكي لترشيد الطاقة

وطن النهار

تواصل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جهودها الحثيثة لإنجاز مشروع العدادات الذكية الذي يعتبر مشروع دولة متكاملا يسهم في ترجمة التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي ويحقق نقلة نوعية في مجال استهلاك الطاقة وترشيده. وفي إطار خطة (الكهرباء) لإتاحة الطاقة باستمرارية وجودة عالية يأتي توجهها للتحول من الاعتماد على منظومة ميكانيكية نمطية إلى (ذكية) باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية ونظم المعلومات المتقدمة بغية تحسين كفاءة الطاقة وتأمينها مع وجود آلية رصد سريعة للأعطال ومعالجتها. وينتظر أن يسهم نحو 800 ألف عداد يستهدف تركيبها ما بين عامين وثلاثة أعوام بحسب ما أعلنته وزارة الكهرباء في وقت سابق ليكون المستهلك مطلعا بشكل آني على معدل استهلاكه والتحكم به بما يسهم في ترشيده فضلا عن توفير النفقات التي تؤديها الوزارة لشركات قراءة العدادات النمطية. ومن المرتقب أن توفر هذه النوعية من العدادات مرونة أكبر لجهة إصدار فواتير العملاء وتحصيل المستحقات أولا فأولاً وتسهيل سدادها سواء عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو تطبيقها الخاص على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية أو مراكز شؤون المستهلكين علما بأن خطة الوزارة تتضمن أيضا تركيب عداد مياه ذكي لكل وحدة سكنية في العقارات الاستثمارية إلا أنها ارتأت تخصيص عداد واحد لكل عقار خلال المرحلة الحالية. ومن الفوائد والمزايا المنتظرة من هذه العدادات أيضا تمكين الكهرباء من تحويل بعض القطاعات إلى نظام الدفع المسبق فضلا عن التخطيط السليم لمعرفة المناطق التي تحتاج إلى تقوية تيار وبناء محطات رئيسة أو فرعية فيها إلى جانب معدلات الطاقة المستهلكة بما يسهم في توفير الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية.

استبدال العدادات

من جهته، اكد مدير إدارة متابعة العقود والصيانة رئيس الفريق الفني بوزارة الكهرباء والماء ملوح العجمي إن الوزارة انطلاقا من حرصها على المساهمة في ترجمة أهداف الدولة لجهة التحول الرقمي وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للجمهور فقد أعدت خطة تستهدف استبدال جميع عدادات الكهرباء التقليدية بأخرى ذكية في جميع مناطق البلاد في أقصر فترة ممكنة. وكشف عن الانتهاء من تركيب اعداد من العدادات الذكية شملت السالمية كاملة، وأجزاء من حولي، وفقا للخطة الموضوعة ، مشيرا الى أن الوزارة سوف تنتهي من تركيب العدادات الذكية في مناطق حولي خلال فبراير الحالي لتكون الفروانية الجهة المقبلة لتركيب العدادات الذكية خاصة وان الوزارة بانتظار أن تتم ترسية المناقصة الجديدة لتلك العدادات، والتي تبلغ 700 ألف لـ 500 ألف للكهرباء، و200 ألف للمياه. وعن اهم المعوقات التي تواجه فرق الكهرباء المكلفة بتركيب العدادات الذكية افاد العجمي ان اهم المعوقات التي تواجه الفرق المخصصة لتركيب العدادات هي عدم تعاون الملاك او حراس المباني غير المتواجدين اثناء عملية التبديل خاصة وان فرق وزارة الكهرباء تقوم باخطارهم بموعد الزيارة ليكونوا متواجدين . وقال ملوح إننا في الوزارة نحرص على تطوير جميع الخدمات التي نقدمها للعملاء، ونحول هذه الخدمات إلى إلكترونية بحيث نسهل على المستهلكين السداد، كذلك تحصيل مستحقات الوزارة، مشيراً إلى أن العدادات القديمة بها العديد من المشاكل، لذلك أخذت الوزارة على عاتقها تنفيذ هذه المشاريع المتطورة، التي تتطلب استحداث أكثر من 50 عملية ذكية، واشتراك أكثر من 15 شركة دولية مبرمجة للوصول إلى منظومة متكاملة.

