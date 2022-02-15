«البلدي»: مواقع لنوادٍ خاصة في المناطق السكنية الجديدة

وطن النهار

وافق المجلس البلدي برئاسة اسامة العتيبي على مقترح العضو مها البغلي باضافة مادة الى لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة او يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل بانشاء دور حضانة لها، فيما احال طلب دراسة تغيير استعمال المواقع الصناعية داخل مدينة المطلاع السكنية الى الاستعمال السكني الى الجهاز التنفيذي في البلدية لاعداد تقرير مع وقف اجراءات استثمار المؤسسة لاستثمار المواقع الحرفية والتخزين داخل المطلاع السكنية لحين بت المجلس البلدي في الموضوع.

من جانب آخر، استخدم المجلس البلدي المادة 25 أربع مرات ضد اعتراضات وزيرة الدولة لشؤون البلدية فيما يتعلق بكتاب الأعضاء في شأن وقف مؤقت لتراخيص الاستثمار في الأندية والاتحادات واللجان الأولمبية، مع اعادة دراسة القرار الخاص بأنشطة الاتحادات التجارية بنسبة 50%، حيث بينت الوزيرة في اعتراضها لعدم وجود دراسة من الجهاز التنفيذي، وفي نقل الاشراف على ممشى الواحة في منطقة مشرف وادارته وصيانته من وزارة الاشغال العامة الى وزارة الشؤون الاجتماعية لجمعية مشرف التعاونية مع الغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة، وعلى اعتراض الوزيرة في التظلم من احدى المؤسسات القاضي بالموافقة، على الغاء قرار سابق للمجلس البلدي..، كما استخدم المجلس المادة 25 على التنويهات الواردة في كتاب وزيرة الدولة لشؤون البلدية.

ورفض المجلس استخدام المادة «25» في الطلب المقدم من الهيئة العامة للرياضة، تخصيص موقع نادي للفروسية في منطقة الجليعة، بمساحة 500 الف متر مربع، فيما لم يحظ استخدام المادة «25» على اقتراح انشاء طريق فرعي داخلي بداية من مواقف السيارات ومرورا بالساحة المكشوفة حتى يرتبط بطريق 501 في منطقة صباح الناصر قطعة رقم «1».

من جانب آخر، وافق المجلس البلدي على طلب وزارة المالية لتعديل قرار البلدي الخاص بتطوير العقارات ارقام (6+1) و(17) الواقعين ضمن القطعة رقم (6) في منطقة الشرق، كما وافق على تخصيص اراض لنواد مستقلة تمارس انشطة مختلفة للمدن الاسكانية الحديثة، بينما رفض طلب تخصيص حديقة ابو الحصانية لوزارة الداخلية لنادي ضباط الشرطة.

كما وافق على الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على المخطط الهيكلي الرابع للدولة 2040، كما وافق على الزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تصميم وتنفيذ مضمار للمشي ضمن الحدائق العامة.

ووافق المجلس على اضافة نسبة تجارية لمشروع مسلخ العاصمة وسوق الماشية لاقامة عيادة طبية، وتخصيص مواقع مبنى موقف السيارات متعددة الأدوار لخدمة كل من مبنى النيابة العامة بالشويخ اضافة الى استقطاع جزء من موقع وزارة الاعلام كمواقع بديلة لصالح كل من الهيئة العامة للشباب والرياضة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأقر المجلس كذلك طلب وزارة الصحة توسعة مستشفى الأمراض السارية بالقطعة 1 في منطقة الأندلس.

وحول الكتاب المقدم من الأعضاء نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، د. حسن كمال، عبد السلام الرندي، ومها البغلي، مشعل الحمضان بشأن مبنى قصر العدل. قال الرندي: ان الكويت تعاني من شح في الأماكن التراثية والتاريخية، خاصة بعد ازالة الأماكن التاريخية لاستغلال موقعها تجاريا، مؤكدا ان الموقع له قيمة في نفوس اهل الكويت، مطالبا بالابقاء عليه، واستغلاله اداريا.

بدورها قالت العضو البغلي، قمت بالتواصل مع وزير العدل وأبلغني عن دراسة قام بها معهد الأبحاث في اساسات المبنى، موضحة ان الدراسة اكدت ان كلفة الصيانة تعادل كلفة المبنى الجديد، مطالبة وزارة العدل ومعهد الأبحاث، باعادة الكتاب واحالته الى لجنة المعالم التاريخية والتراثية، كما طالب العضو احمد هديان الجهات المعنية، باعادة الدراسة خاصة ان المباني التاريخية والتراثية تعتبر رموزا تاريخية ويجب المحافظة عليها.

ووافق المجلس البلدي على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، تخصيص مواقع ومسارات تغذية في مدينة صباح الأحمد البحرية، كما وافق المجلس على الكتاب المقدم من مجموعة من الاعضاء بشأن الأنشطة البشرية الخطأ التي تؤدي الى خلل وتدهور شديد في البيئة البرية.

وأبقى على الجدول السؤال المقدم بشأن شركات تدوير النفايات والسؤال المقدم بشأن تصريحات رئيس قسم المخالفات في محافظة الجهراء على وسائل التواصل الاجتماعي، وحول السؤال المقدم من العضو عبدالسلام الرندي بخصوص صالونات التجميل والمعاهد الصحية، فند الرندي ما جاء في المادة «17» البند «16» في قانون البلدية التي تمنع العاملين او العاملات من الدخول الى اماكن الرجال او النساء، متسائلا: أليس الأجدر ان يتم منع الزبائن؟

واستغرب كيفية رد الجهاز انه لا يوجد مادة في القانون تمنع الاختلاط، لاسيما ان هناك امورا ممنوعة وتعتبر من الآداب العامة وبالتالي الاختلاط ممنوع واللائحة بينت ذلك، مؤكدا ان لدينا عادات وتقاليد نعتز بها وللمرأة خصوصية نحترمها.

وعلق نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي والجهراء م. فهد الشتيلي، قائلا ان البلدية معكم في الحفاظ على العادات والتقاليد ولكن الأنشطة هي من اختصاص وزارة التجارة ودور البلدية يكمن في «التوطين».

وأضاف: لو قامت وزارة التجارة باصدار ترخيص بالفصل فلا مانع لدينا لدى البلدية.

وأحال المجلس اقتراح العضو مها البغلي بشأن اغلاق جسر جابر صباح كل جمعة الى وزارة الداخلية للرد بشأنه.

ووافق على اقتراح العضو عبدالسلام الرندي بشان بناء مواقف حكومية او القطاع الخاص متعددة الأدوار للقوارب بسعر رمزي عند الواجهات البحرية، كما وافق على مشروع القطع التنظيمية لأجزاء العقارات غير المنظمة ضمن القطعة 9 بمنطقة الفنيطيس، وعلى طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع لفرع التموين لمنطقة جابر العلي التعاونية.

