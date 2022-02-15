طلال الخالد: ماضون حتى القضاء على تجاوزات «العاصمة»

وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد ان محافظة العاصمة بالتعاون مع الجهات المعنية تواصل حملاتها على مختلف مناطق العاصمة للقضاء على كل المخالفات فيها، لافتاً الى اننا نبذل كل امكاناتنا وجهودنا للقضاء على هذه الآفات المزمنة التي تعرقل مسيرة الاصلاح والتجميل.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الخالد الى منطقة الدوحة ورافقه بها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي ونائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس احمد الشمري، ومراقب طوارئ كهرباء محافظة العاصمة والفروانية بالانابة خالد مؤنس العنزي، وعدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.

وقال الخالد على هامش الجولة: انه تم اليوم فصل التيار الكهربائي من قبل الجهات المعنية عن 3 عقارات مخالفة، والحملة استهدفت العقارات التي تتكدس بها العمالة والعزاب في منطقة الدوحة والتي تنتهك فيها قوانين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من خلال التمديدات الكهربائية العشوائية التي تشكل خطورة على المحولات، والخدمات، وقاطني المنازل ايضاً، مشيراً الى ان هذه الجولة كشفت عن وجود مخالفات بناء واستغلال العقارات كمطابخ مركزية تفتقر الى النظافة واشتراطات الصحة العامة الى جانب استغلال العقار لغير الغرض المرخص لأجله بوجود بقالة.

وأضاف الخالد اننا في محافظة العاصمة وبالتعاون مع الجهات المعنية مستمرون في الحملات التي بدأناها على كل مناطق المحافظة في سبيل الوصول الى تحقيق رؤيتنا في التطوير والتحديث داخل المحافظة، الى جانب العمل على التخلص من جميع المخالفات في مختلف المناطق التي تأتي بالضرر على الجميع، داعياً ملاك العقارات والمستثمرين الى ضرورة متابعة عقاراتهم وازالة مخالفات البناء والتمديدات الكهربائية والصرف الصحي العشوائي عن تلك العقارات.

من جهته اكد نائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس احمد الشمري ان فريق الضبطية القضائية بالتعاون مع محافظة العاصمة شن حملة على العقارات المخالفة استناداً الى القانون 48/ 2005 والقرار الوزاري 121 لسنة 2017، داعياً ملاك العقارات الى متابعة شؤون عقاراتهم لقيام بعض المستثمرين بالعبث بالشبكة الكهربائية والتسبب في اخطار على القاطنين والشبكة معاً.

وختم الخالد زيارته بتوجيه الشكر الى نائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس احمد الشمري والى كل اعضاء فريقه، كما توجه بالشكر الى رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وفريقه، ومراقب طوارئ كهرباء محافظة العاصمة والفروانية بالانابة خالد مؤنس العنزي على تعاونهم الدائم لخدمة الوطن وأبنائه.

