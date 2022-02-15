الجارالله: الانفراجة قادمة بعد انحسار الوباء

وطن النهار

قال رئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة «كورونا» في وزارة الصحة د. خالد الجارالله: ان انحسار مؤشرات الترصد الوبائي محلياً وخليجياً باتجاه التعافي من موجة «اوميكرون»، يمهد لتفعيل قرارات التكيف مع الجائحة للعودة الى الطبيعة والممارسة الجديدة في ظل تعزيز الوقاية والترصد الوبائي الاستباقي.

وأضاف في تغريدة له على حسابه بـ«تويتر»: الانفراجة بفضل الله تعالى، ثم لجهود وتعاون مؤسسات الدولة والتكاتف المجتمعي.

من جهة اخرى، اصدرت وزارة الصحة تعميما يقضي بالسماح للعاملين في الوزارة التمتع بالاجازات الدورية اعتباراً من امس انطلاقا من حرص الوزارة على حسن تنظيم العمل وتقديم افضل الخدمات الصحية، ونظرا لمستجدات الوضع الصحي الوبائي وتداعيات فيروس كورونا، وبناء على مقتضيات مصلحة العمل. وحدد التعميم ان يقوم المسؤول المباشر المختص بتنسيق تلك الاجازات، بحيث لا تزيد نسبة المتمتعين بها عن 10 في المئة من القوى العاملة وبما لا يؤثر على سير العمل.

