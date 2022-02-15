بلدية حولي أزالت المظلات المخالفة

وطن النهار

قامت بلدية الكويت صباح أمس، باشراف رئيس فرقة الازالة في بلدية حولي المهندس عايض القحطاني، بازالة جميع المظلات المخالفة لتعديها على املاك الدولة. كما ازالت فرق البلدية السيارات المهملة، وذلك بحضور محافظ حولي علي الأصفر ومدير عام مديرية امن حولي اللواء عبدالله العلي. وفي هذا المجال، اكد محافظ حولي علي الأصفر على «ضرورة تلمس معاناة المواطنين في المحافظة الأمر الذي دعا للنزول الى الشارع ومتابعة فرق الازالة وتشجيعهم والأخذ بالملاحظات»، مشددا على «تعاون المحافظة مع الفرق كافة المعنية برصد المخالفات وتطبيق العقوبات على المتجاوزين، على امل ان تسفر هذه الجهود عن منع استغلال املاك الدولة وتشويه المنظر العام للمحافظة».

من جانبه قال رئيس قسم ازالة مخالفات بلدية حولي المهندس عايض القحطاني: ان «الحملة قد اسفرت عن ازالة ما يقارب 70 مظلة من الكيربي وحواجز حديدية على املاك الدولة و4 سيارات مهملة والتي تم توجيه انذارات مسبقة لها».

