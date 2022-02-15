«طوارئ حكومية» لمتابعة الأزمة الروسية - الأوكرانية

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ «النهار»، أن توترات الأزمة «الروسية- الأوكرانية» وتداعياتها إقليمياً دعت لتشكيل فريق عمل طوارئ من ممثلي الجهات الحكومية لمتابعة تداعيات الأزمة وتأثيرها على السوق المحلي، مضيفة أن الاجتماعات ستكون متواصلة على مدار الساعة. ولفتت المصادر الى أن المخزون الاستراتيجي من الأغذية والأدوية «ممتاز»، مع استمرار دراسة أفضل الأسواق وسلاسل الإمدادات الآمنة للحصول على ما يكفي من احتياجات الكويت المتنوعة لفترات زمنية طويلة.

وأشارت إلى أن التواصل بين الجهات الحكومية يتم بشكل سلس وهناك خطط بديلة أمام متخذي القرار للتعامل وفق سيناريوهات التصعيد بين الجانبين الروسي والأوكراني وتأثير كل سيناريو على الوضع المحلي.

وأكدت المصادر أن جائحة كورونا وتداعياتها خلفت خبرات كثيرة ومتنوعة لدى أصحاب القرار من المسؤولين في التعامل مع الطوارئ التي قد تحدث في المستقبل.

وشددت على أن مصانع الكويت من الدواء والأغذية جاهزة للتعامل مع كل سيناريوهات الأزمة في حال تطور الأمر إلى حرب بين الجانبين.

وأوضحت المصادر أن تأمين المواد الخام وكذلك المواد الغذائية والأدوية يمثل إحدى الركائز الرئيسة التي استندت عليها تلك الخبرات في التعامل مع تداعيات تلك الأزمة.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت لأعلى مستوى في 7 سنوات، وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم، حيث من المتوقع بلوغ الأسعار مستويات تتجاوز حاجز 120 دولاراً للبرميل حال اندلاع الحرب.

