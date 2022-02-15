البورصة تسترد 235 مليون دينار من خسائرها السوقية

مال وأعمال

أغلقت البورصة تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق العام 40?05 نقطة ليبلغ مستوى 7458?47 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?54 في المئة، وعوضت البورصة 235 مليون دينار من خسائرها أول أمس.

وتم تداول 228?7 مليون سهم عبر 13744 صفقة نقدية بقيمة 65?8 مليون دينار (نحو 210?5 ملايين دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 29?4 نقطة ليبلغ مستوى 6261?98 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?47 في المئة من خلال تداول 144?2 مليون سهم عبر 7501 صفقة نقدية بقيمة 22?8 مليون دينار (نحو 72?9 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 45?08 نقطة ليبلغ مستوى 8076?65 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?56 في المئة من خلال تداول 84?5 مليون سهم عبر 6243 صفقة بقيمة 42?9 مليون دينار (نحو 137?2 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3?16 نقاط ليبلغ مستوى 6582?31 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?05 في المئة من خلال تداول 113?7 مليون سهم عبر 4583 صفقة نقدية بقيمة 14?5 مليون دينار (نحو 46?4 مليون دولار).

