إيران تتوقع إيرادات نفطية بـ 115 مليار دولار

مال وأعمال

رفعت إيران توقعاتها لعائدات صادرات النفط نحو الثلث في مسودة الميزانية للعام الإيراني المقبل، حسبما أفادت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية.

ووفقاً للأرقام التي نشرتها الوكالة، فمن المتوقع حالياً أن تصل صادرات النفط الإيراني للأشهر الـ12 المنتهية في مارس 2023 إلى ما يقرب من 4.84 كوادريليون ريال إيراني. ويعادل هذا حوالي 115 مليار دولار على أساس سعر الصرف الحكومي الثابت، و17.2 مليار دولار على أساس سعر الصرف غير الرسمي. وبحسب «تسنيم»، فإن الرقم السابق لصادرات النفط المتوقعة في مشروع الموازنة، والتي لم يتم الانتهاء منها والموافقة عليها من قبل البرلمان، كان 3.81 كوادريليون ريال.

وتخضع صادرات النفط الإيرانية لعقوبات شديدة، إلا أنه تجري حالياً محادثات في فيينا لمحاولة التوسط في اتفاق نووي جديد، من شأنه أن يخفف العقوبات ويتيح دخول مزيد من الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية مقابل فرض قيود على الأنشطة النووية الإيرانية.

