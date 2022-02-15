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مال وأعمال

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لدينا 50 مليون دينار سيولة سيتم استخدامها في الاستثمار والتوزيعات

بودي: نستهدف زيادة أسطول «الجزيرة» إلى 60 طائرة بحلول 2025


قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة مروان بودي في لقاء مع CNBC عربية إن عودة الشركة للربحية في عام 2021 يأتي بسبب زيادة أعداد المسافرين بـ 48.2% إضافة إلى سياسة خفض التكاليف.
وأوضح بودي إن عام الجائحة استنزف 30 مليون دينار سيولة كانت لدى الشركة بنهاية عام 2019 مؤكدا أن إجمالي السيولة المتوافرة لدى طيران الجزيرة في الوقت الحالي يصل إلى 50 مليون دينار مشيرا إلى أنه سيتم استخدام جزء منها في استثمارات بقطاع الطيران وتوزيع ما يتبقى على المساهمين.
وأردف رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة في لقائه مع CNBC عربية أن الشركة تجري مباحثات حالية مع شركة أيرباص لتسلم طائرات الصفقة المبرمة معها بقيمة 3 مليارات دولار.
وأضاف بودي أن طيران الجزيرة تستهدف وصول حجم أسطولها إلى 60 طائرة بحلول 2025


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