«الصالحية» حققت 9.3 ملايين دينار أرباحاً في 2021

مال وأعمال

أعلنت شركة الصالحية العقارية عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 9.3 ملايين دينار كويتي وربحية سهم بلغت 18.87 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك بالمقارنة مع أرباحٍ بقيمة 21.3 مليون دينار كويتي وربحية سهم 43.05 حققتها الشركة في العام السابق إثر عملية بيع نحو 90% من استثمار «الصالحية» في شركة هدية القابضة في ألمانيا.

وكان مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية قد عقد اجتماعه بالأمس برئاسة غازي النفيسي حيث اعتمد فيه البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وأظهرت النتائج المالية للشركة نمواً في الأداء التشغيلي للشركة خلال عام 2021 مع تراجع تداعيات أزمة فيروس كوفيد 19 على مختلف القطاعات محلياً وعالمياً، حيث سجلت موجودات الشركة ارتفاعاً قدره 7% لتصل إلى 391 مليون دينار كويتي، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 161 مليون دينار كويتي.

وخلال الاجتماع وافق مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية على التوصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 15 فلساً للسهم الواحد وتوزيع أرباح أسهم منحة بنسبة 5% لسنة 2021 لمساهمي الشركة، على أن تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للمساهمين. كما شهد اجتماع مجلس الإدارة الاطلاع على آخر تطورات مشروع العاصمة، حيث أتمت الشركة بنجاح الافتتاح الجزئي لمشروع العاصمة بانطلاقة قوية لمول العاصمة في نوفمبر الماضي بعد النجاح بتأجير نحو 97% من المجمع التجاري، كذلك تم افتتاح المباني الملحقة بالمشروع والمخصصة كمواقف للسيارات بهدف تخفيف العبء على الزوار من أجل الاستمتاع بتجربة زيارة المول.

