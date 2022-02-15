الاستثمارات الكويتية في تركيا تتخطى المليار دولار

مال وأعمال

دعا الشريك المدير لمجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت الجهات الحكومية لإبداء مزيد من المرونة تجاه الاستثمارات الأجنبية المباشرة العاملة في دولة الكويت من أجل جذب المزيد من الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت.

وبين الياقوت في تصريحات صحافية أمس على هامش المؤتمر الصحافي الذي أقامته المجموعة لتسليط الضوء على التعاون بين الجمهورية التركية ودولة الكويت في القطاعات الاستثمارية المختلفة بحضور ممثل الشريك التركي للمجموعة شركة «Klinic Law» وممثلها في المؤتمر ليفنت كلينتش.

50 شركة

وأوضح أن هناك ما يقارب من 50 شركة تركية تعمل في الكويت باستثمارات تقدر بحدود المليار دولار تقريباً تتركز في قطاعات البنية التحتية والغذاء والعقار والمقاولات والطيران المدني، مبيناً أن قرابة 40 بالمئة من تلك الشركات تمثلها مجموعة الياقوت والفوزان القانونية وشريكها التركي «Klinic Law». وأشار إلى أن اللغة من بين المشكلات التي تواجه المستثمرين الراغبين في العمل داخل تركيا أو الكويت، مبيناً أن استثمار مجموعة الياقوت والفوزان القانونية بمقرها في الجمهورية التركية من خلال الشراكة القائمة مع شركة كلينتش للمحاماة قامت بتذليل تلك المشكلة عبر تواجد ما يقارب من 150 محامياً لديهم القدرة على التحدث باللغات العربية والتركية والانجليزية والفرنسية، إضافة لتسهيل جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتلك الاستثمارات وتقديم خدمات نوعية ومتميزة للمستثمرين.

علاقة استراتيجية

وبدوره، بين الشريك المؤسس لشركة كلينتش القانونية ليفنت كلينتش أن الشراكة مع مجموعة الياقوت والفوزان القانونية تعكس قوة العلاقة الاقتصادية التي تجمع الكويت وتركيا في العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع القانوني وقطاع البنية التحتية. وبين أن هناك حرصاً كبيراً من الجانبين على تذليل كل الصعوبات القانونية والفنية التي تواجه المستثمرين الكويتيين والأتراك من خلال خبرات قانونية متميزة قادرة على تلبية تطلعات وطموحات الشركات المختلفة.

وقال: نركز على زيادة عدد الشركات التركية العاملة في الكويت بجميع القطاعات الاقتصادية الواعدة وليس في مجال البنية التحتية فقط، مثل الأغذية والصحة والعقار وغيرها، مستهدفين مضاعفة عدد الشركات العاملة في كلا الدولتين.

16 اتفاقية

من جانبه أشار الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية جراح الفوزان إلى أن المجموعة قد ابرمت اكثر من 16 اتفاقية متنوعة مع اشهر مكاتب المحاماة في العديد من الدول ومنها تركيا وقطر، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات التي تديرها المجموعة بالتعاون مع شريكها التركي بحدود 7 ملايين دولار تقريباً لعدد متنوع من الشركات التركية والكويتية وكذلك الأفراد.

وبين أن الكويت تمتلك الكثير من عوامل الجذب الاستثماري للراغبين في العمل بها، منها الاعفاءات الضريبية للمستثمرين لمدة معينة ومنح الأراضي بدون مقابل وكذلك اعفاء الواردات من الضريبة لفترة معينة لتشجيع المستثمرين للعمل وهو الأمر الذي تحرص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت على تطبيقه لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المدى الطويل.

