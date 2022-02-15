«العيد» تتعاقد مع «فرضتك»

مال وأعمال

أعلنت شركة «العيد للأغذية» توقيع عقد تعاون مع شركة «فرضتك»، لبيع وتسويق منتجات العلامات التجارية الغذائية التابعة والشريكة من خلال القنوات الرقمية لشركة «فرضتك». أكد مدير التسويق الرقمي في شركة العيد للأغذية فيصل العجمي أن التعاون مع تطبيق وموقع «فرضتك»، يعد إضافة نوعية وخطوة أولى لتوسع «العيد للأغذية» في بناء شراكات فاعلة مع المواقع والتطبيقات الرقمية المميزة بخدمات الطلب والتوصيل عبر الأونلاين، وهو مايتوافق مع توجه الشركة الداعم لرقمنة أعمالها والدخول في قنوات جديدة بغية الوصول الى أكبر شريحة من المستهلكين.

بدوره أعرب مؤسس موقع وتطبيق «فرضتك» محمد الحجرف عن سعادته البالغة بالتعاون مع شركة «العيد للأغذية» أحد أكثر الشركات الغذائية اللافتة بأدائها وتطورها على المستوى المحلي، والذي يتزامن مع حصول تطبيق وموقع «فرضتك «أخيراً على شهادات الأيزو ونظام إدارة سلامة الغذاء والجودة من أهم المؤسسات الأميركية المعتمدة عالمياً.

وأردف نثمن دور شركة «العيد للأغذية» الفريد في دعم أصحاب المشروعات الكويتية الرائدة،

وتشجيع المنتج الوطني، ونطمح الى تعاون مثمر يصب في صالح الطرفين، ويترجم احد اهداف «فرضتك» بتلبية احتياجات العملاء والمستهلكين من خلال عرض خيارات متنوعة من المواد الغذائية والخضار والفواكه.

ويدعم التعاون مع تطبيق وموقع «فرضتك» سعي «العيد للأغذية» لتحقيق النمو المتواصل لأعمالها، عبر التركيز على محاور أساسية من أبرزها التوسع الرقمي في قطاعات جديدة تدعم خطط التسويق لمنتجاتها والوصول الى أوسع شريحة من المستهلكين.

