الهاشل بحث مع المفوض الأوروبي آفاق الاقتصاد العالمي

مال وأعمال

استقبل محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل المفوض الأوروبي للميزانية والإدارة يوهانس هان والوفد المرافق له، بحضور وزارة المالية والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان ووكيل وزارة المالية اسيل المنيفي.

وحضر اللقاء كل من سفير الاتحاد الاوروبي لدى الكويت كريستيان تيودور والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية طلال النمش. حيث تناقش الحضور حول أبرز التطورات الاقتصادية العالمية، وآفاق الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانب الكويتي والجانب الأوروبي.

جاء ذلك في بيان لبنك الكويت المركزي أشار فيه إلى أن اللقاء قد تناول استشرافًا لأبرز الاتجاهات الاقتصادية في المرحلة القادمة، وسرعة التعافي الاقتصادي بعد أزمة جائحة كورونا التي ألقت بتبعات اقتصادية غير مسبوقة على جميع الدول، كما تطرق اللقاء إلى كثير من الجوانب المتصلة بالشأن المالي والمصرفي.

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية التواصل مع صناع السياسات في الاقتصادات الكبرى لتبادل الآراء ووجهات النظر بما يعزز التعاون بين دولة الكويت والدول الصديقة في المجالات الاقتصادية والمالية.

