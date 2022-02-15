«مجلس الأعمال الكويتي» بدبي شارك في مؤتمر «الابتكار والاستدامة والأمن الغذائي»

مال وأعمال

شارك «مجلس الأعمال الكويتي» بدبي والامارات الشمالية في اعمال مؤتمر «الابتكار والاستدامة والأمن الغذائي» الذي انطلقت فعالياته أمس الاثنين في دبي بمشاركة (الغرفة التجارية الأميركية - العربية الوطنية) و(غرفة دبي للتجارة والصناعة). وقال نائب رئيس المجلس المهندس فراس السالم في بيان تلقته (كونا) ان المؤتمر تناول آخر الابتكارات والدراسات وتبادل الخبرات عبر (الغرفة التجارية الأميركية - العربية الوطنية).

وأضاف السالم ان المؤتمر تطرق الى الفرص المحتملة للقطاع الخاص الكويتي وسبل تعزيز التبادل التجاري بين الشركاء بـ (الغرفة التجارية الأميركية - العربية). واشار الى ان المؤتمر تضمن ايضا حوارا مع الوفد التجاري الأميركي تحت قيادة رئيس (الغرفة التجارية الاميركية - العربية) ديفيد هاموند حول فرص الاستثمار بالمؤسسات الرائدة في مجال الأمن الغذائي وكيفية تحقيق أهداف الأمن الغذائي واستدامة الأعمال بالاضافة الى امثلة للابتكارات الأميركية وفرص التعاون في المجالات المذكورة.

