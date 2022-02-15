«وربة» راعٍ رسمي لبطولة «Game On»

مال وأعمال

يواصل بنك وربة جهوده المبذولة في رعاية الأنشطة الرياضية، وذلك بإقامة ورعاية الكثير من البطولات الرياضية داخل الكويت، ويستمر البنك في دعم الأنشطة الرياضية والشباب الكويتي، لا سيما في لعبة البادل التي لاقت رواجاً كبيراً بين أوساط الرياضيين والشباب، حيث أعلن بنك وربة رعايته بطولة Game On الأولى للعبة البادل في الكويت، وذلك بمشاركة 64 فريقاً بإجمالي 128 لاعباً على مدار يومين، وستقام البطولة في 7 و 8 مارس 2022. وبهذا الصدد أكد المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن سالم المطيري أن ذلك يأتي من باب المسؤولية الاجتماعية ودعم الشباب، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة البدنية، وكذلك لملء وقت فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع، وأضاف المطيري أن البنك سيكون راعياً رسمياً ورئيسياً لهذه البطولة الأولى، والفريدة من نوعها في دولة الكويت لما تتمتع به من عدد المشاركين الذي فاق التوقعات. وفي نفس السياق قال المطيري: «ستكون هناك الكثير من الجوائز والهدايا العينية، وستكون الجائزة الأولى للفريق الفائز مبلغ 500 د.ك، بينما سيحصل الفريق صاحب المركز الثاني على مبلغ 300 د.ك، مؤكداً استمرار البنك في دعم مثل هذه البطولات والأنشطة الرياضية. يذكر أن بنك وربة يسعى إلى نشر الثقافة الرياضية والصحية بين أوساط المجتمع خصوصاً لفئة الشباب، حيث يوفر بنك وربة تطبيق Fayez وهو تطبيق رياضي مخصص لرياضة المشي ، بالإضافة إلى أنه يقدم الكثير من الجوائز القيمة عبر التطبيق من خلال مسابقات على مدار الأسبوع.

