السيسي افتتح المؤتمر الدولي «إيجبس 2022»

اقتصاد مصر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة، بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة، ورؤساء الشركات العالمية والمحلية، والمنظمات الدولية للبترول والغاز، وخبراء الصناعة البترولية.

وبدأت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة بعرض فيلم تسجيلي حول إنجازات قطاع البترول وأهمية انعقاد المعرض.

وأشار الفيلم التسجيلي إلى أن بعد جائحة كورونا تأثرت جميع الدول وتراجع الطلب على المواد البترولية بسبب توقف الأعمال وغلق الحدود، إلا أن مصر استطاعت المضي قُدمًا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتصبح الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت نموًا اقتصاديًا.

وأوضح الفيلم التسجيلي أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي حيث ارتفع معدل إنتاجها بمعدلات غير مسبوقة، وأن مؤتمر «إيجبس 2022 وقمة المناخ القادمة سيجذبان العالم إلى مصر.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي -في مداخلة خلال جلسة حوارية أن مصر أنفقت حوالي 400 مليار دولار لتطوير مشروعات البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية، مشيرا إلى أن مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير الأوضاع المعيشية للريف المصري تتكلف حوالي 40 مليار دولار.

وقال الرئيس السيسي إن المواطن المصري تجاوب مع خطط الإصلاح الاقتصادي عندما لمس جدية من الدولة في تنفيذ تلك الإصلاحات، معربًا عن تطلعه إلى أن يخرج مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) المقرر عقده في شرم الشيخ نهاية العام الجاري بقرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة حتى لا يتحمل الأفارقة نتائج الظروف التي مروا بها مرة أخرى.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن قارة إفريقيا كانت متأخرة عن التقدم الإنساني لأسباب تاريخية، وأنه لا يجب أن تدفع الدول الإفريقية ثمن الآثار التي نجمت عن الاستعمار واستغلال مواردها مرة أخرى. وقال السيسي: «إفريقيا أضحت أقل قارات العالم تقدمًا وأكثرها في محدودية الدخل والفقر والجهل، ونصف سكان القارة بدون طاقة.. الدول الإفريقية ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات الطاقة الجديدة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار»، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية في إفريقيا يحتاج إلى استثمارات ضخمة.

وتساءل الرئيس السيسي عما إذا كانت أكثر من 50 دولة إفريقية جاهزة لتنفيذ التزامات الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة خلال الثلاثين عامًا القادمة في ظل حالة عدم الاستقرار وتنامي الإرهاب والتطرف ومحدودية القدرات الاقتصادية لبلدانها؟

وأوضح أنه لأسباب أخلاقية واقتصادية واجتماعية يجب إعطاء إفريقيا فترة انتقالية أطول ودعم قدراتها لتكون ثاني أكبر سوق بعد آسيا، وحتى يتثنى لها أن تصبح سوقًا غنيًا يستطيع شراء منتجات دول العالم.

ودعا الرئيس السيسي الدول الغنية إلى مساعدة الدول الفقيرة، وقال: إننا في مصر لم نر في ظل جائحة كورونا نهاية العالم، لأن قدرات الإنسان العلمية قادرة على التغلب على أية صعوبات بفضل الله، وبالتالي كانت مصر من الدول القليلة التي حققت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا ولم تتوقف مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمواجهة الجائحة.

مشاركة 60 دولة

وقال رئيس شركة «دي أم جي إنيرجي» كريستوفر هدسون في كلمته خلال الافتتاح إن مصر تلعب دورًا عالميًا وجوهريًا في دعم قطاع الطاقة، خاصة في منطقة شمال أفريقيا وشرق المتوسط. وأضاف هدسون - أن 2022 سيكون عامًا مميزًا لقطاع الطاقة، ومن المتوقع أن يشهد نموًا كبيرًا رغم التحديات التي تواجه اقتصاديات العالم منذ عامين، قائلًا إن هذا المؤتمر أصبح مهما وجوهريًا حيث إنه يشهد تمثيلًا دوليًا كبيرًا لمنتجي الطاقة والعارضين بواقع 60 دولة و450 عارضًا.

نجاح مصري

من جانبه، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» ينعقد في لحظة فارقة لمصر ولأفريقيا وللعالم على صعيدي المناخ والطاقة.

وأضاف بيرول -في كلمته خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»- أن مصر حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا كبيرًا في قطاع الطاقة بداية من الاستفادة من أصول الغاز والتحول إلى سوق الكهرباء، ونجحت في الاستفادة من الطاقة الشمسية ما أدى إلى جذب كميات هائلة من الاستثمارات من المؤسسات المالية ورأس المال الخاص، فضلًا عن النجاح الكبير في قطاع الكهرباء.

وأوضح وكالة الطاقة الدولية تتطلع إلى انضمام مصر إليها كعضو مشارك، في ضوء التطورات الأخيرة في مصر وعقب طلب الحكومة المصرية.

منصة فاعلة

من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن مؤتمر ومعرض «إيجبس 2022» نافذة لصناعة البترول والغاز لمصر وشمال أفريقيا وشرق المتوسط، حيث أصبح خلال السنوات القليلة الماضية قبلة وتاريخًا مهمًا على الأجندة الدولية للطاقة.

وأضاف الملا أن المؤتمر نجح في أن يكون منصة فاعلة يلتقي فيه المسؤولون والوزراء والرؤساء التنفيذيون ورجال الأعمال بصناعة النفط والغاز. وقال وزير البترول والثروة المعدنية إنه استكمالًا لدور مصر لمواصلة الارتقاء بالشراكات الاستراتيجية والتعاون الإقليمي، بادرت مصر بطرح فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط من 3 سنوات، حيث تم وضع ميثاق المنتدى خلال عام واحد، مشيرًا إلى أن المنتدى تم تأسيسه كمنظمة دولية في منطقة شرق المتوسط ومقرها القاهرة ويعد مثالًا للتعاون من أجل فتح آفاق جديدة لتحقيق أحلام شعوب المنطقة.

وأوضح أن المنتدى لقى اهتمامًا عالميًا تمثل في رغبة كثير من الدول الانضمام له حيث انضمت فرنسا وأميركا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بصفة مراقب.

جلسة حوارية

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة حوارية حول (وضع رؤية موحدة لتحول الطاقة بأفريقيا وجهود مكافحة تغير المناخ بالقارة استعدادًا لقمة المناخ «كوب 27»)، على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض «إيجبس 2022» في دورته الخامسة.

وفي بداية الجلسة، قال المذيع بقناة (سي إن إن جون دفتريوس إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر ومعرض (إيجبس 2022) يعد أمرًا مهمًا، مشيرًا إلى أن مصر تعد دولة محورية في مجال توزيع الطاقة في منطقة البحر المتوسط.

