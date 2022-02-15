ياسمين صبري بإطلالة مميزة.. من طائرتها الخاصة

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شاركت الممثلة ?ياسمين صبري? الجمهور، صورة حديثة لها من داخل طائرتها الخاصة، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت وهي ترتدي سروالاً ضيقاً باللون الأسود مع توب باللون الأسود أيضاً، وبوتين طويل، كما بدت وهي تستعرض مجوهراتها، وتجلس بطريقة عفوية.

تفاعل المتابعون بشكل كبير مع إطلالة ياسمين هذه، وعبروا عن إعجابهم بها. وكانت ياسمين صبري قد أثارت ضجة كبيرة، بأحدث صور نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي. وظهرت ياسمين بإطلالة ساحرة قرب برج العرب في دبي، بملابس كلاسيكية باللون الأبيض وحذاء شتوي باللون البنفسجي، وترك المتابعون الكثير من التعليقات، إذ اعتبر عدد كبير منهم أنها تبدو تماماً كعارضة الأزياء جورجينا رودريغز، وكان من أبرز التعليقات: «بحسبها جورجينا والله، جورجينا بتسلم عليكي».

