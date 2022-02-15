خضر: «التَّخت العربي الكويتي» تُقدم جميع الفنون الكويتية

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ثمَّن المايسترو د. أيوب خضر الجهود التي يبذلها المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب من أجل تميز دولة الكويت في الكثير من الفعاليات وخاصة في الخارج ومنها تكليفه مؤخرا باقامة حفلات غنائية في جناح الكويت في دبي «اكسبو 2020».

وصرح المايسترو د. ايوب خضر عن تلك المشاركة قائلا: مشاركتنا في جناح الكويت «اكسبو 2020» تضمن تقديم عدد من الحفلات وتخللتها اغانٍ كويتية تراثية خاصة اننا نمثل وطننا الغالي الكويت ومن الضروري ان تكون الصورة مشرفة عبر اختيار كل ماهو مناسب ونحن حريصون كفرقة التخت العربي الكويتي على ان نقدم جميع الفنون الكويتية الاصيلة بالحانها وايقاعاتها الشعبية المميزة بما يتناسب ويليق بمستوى يمثل دولتنا الحبيبة سواءً على مستوى دول الخليج والوطن العربي او دول العالم.

واضاف ايضا: نشكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب على الثقة وعلى ترشيحهم لنا لنشارك بشهر فبراير شهر الاحتفالات والاعياد الوطنية كما وسبق ان تم ترشيحنا كفرقه للمشاركة في الكثير من الفعاليات في المحافل الدولية ومنها «اكسبو ميلانو» وغيرها من الفعاليات الوطنية والفنية والثقافية داخل وخارج دولة الكويت وفرقة التخت العربي الكويتي منذ تأسيسها في عام 2010 لاقت نجاحاً كبيراً لله الحمد في الكثير من المحافل الدولية التي تحييها وتشارك بها وذلك لوجود عوامل عدة ساعدت على ذلك التميز واولها تضم نخبة من العازفين الكويتيين الاكاديميين من خريجي المعهد العالي للفنون الموسيقية والفنانين المحترفين في بدولة الكويت.

ووصف الحفل قائلا: من الملفت ان الحفل لقي استحسان الجمهور والذي كان من مختلف دول العالم وذلك من خلال حضورهم وتفاعلهم في الجناح الكويتي .. اما بخصوص جناح دوله الكويت كان مميزا لما يضمه من فعاليات وأقسام توضح الهوية الكويتية وهنا لابد ان نتقدم بالشكر الى كل من مدير الجناح السيد عادل المشعان ومشرف الجناح السيد سعد الجفيرة وفريق العمل على حفاوة الاستقبال والخدمات التي تقدم بالجناح وذلك من خلال التنظيم والاهتمام بادق التفاصيل لانجاح اي فعالية تقام. واما عن مشاركته في برنامج «البوشية» قال : من خلال الموسم الاول والثاني قدمنا اغلب الفنون التراثية والشعبية وكان ذلك من خلال دراسة وفريق عمل ناجح.. واتقدم بالشكر لفريق العمل ككل والذي كان هو أحد واهم عوامل تميز ونجاح البرنامج..

فكل الشكر للمخرجين السيد عادل الرشيدي والسيد خالد بوحيمد وفريق الاعداد واشكر ايضا الفنانة المتألقة منى شداد كونها صاحبة الفكرة ونجمة البرنامج كما اتوجه بالشكر الى وكيل وزارة الاعلام السيدة منيرة الهويدي على الدعم اللامحدود وايضا الى مدير ادارة الانتاج السيد لافي السبيعي.

وعن المشاركات في الحفلات الغنائية قال: المشاركات في الحفلات ستكون مستمرة وسبق ان شاركت في حفلات «قطر لايف» وايضا شاركت في موسم الرياض وهناك حفلات قادمة بإذن الله.

