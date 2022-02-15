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«ليلة في حب الكويت» ضمن فعاليات موسم الرياض


أعلنت المصادر انه سيتم تنظيم حفل كبير في موسم الرياض، وذلك بحضور عدد كبير من المطربين والفنانين في الكويت والوطن العربي، وقد كشفت الهيئة العامة للترفيه عن حفلة كبيرة بحضور عدد من المطربين بالإضافة إلى مسرحية كبيرة ليلة في حب الكويت، ومن المقرر أن تقام هذه الحفلة في الخامس والعشرين من شهر فبراير من العام الحالي ضمن فعاليات موسم الرياض المقامة في المملكة العربية السعودية. كشفت الهيئة العامة للترفيه على أنه سوف تقام حفلة كبيرة ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك تحت عنوان ليلة في حب الكويت بحضور عدد كبير من المطربين على مستوى الوطن العربي بالإضافة إلى مسرحية بمشاركة ألمع الوجوه في السينما الخليجية والعربية، حيث سوف تقام الحفلة بقيادة الفنانة نوال الكويتية وعبدالله الرويشد ونبيل شعيل بتاريخ 25 فبراير مع مسرحية مصاحبة بقيادة حياة الفهد وسعد الفرج وسعاد عبدالله.


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