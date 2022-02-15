سيد رجب ضيف شرف «الاختيار 3»

إضاءات

وافق الفنان سيد رجب، على المشاركة في مسلسل «الاختيار3» الجزء الثالث بطولة كل من؛ كريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، أحمد عز، كضيف شرف في العمل.

ويبدأ رجب تصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه مرتبط حاليًا بتصوير مسلسل «أبو العروسة 3».

وكان المخرج بيتر ميمي قد دخل في معسكر مغلق لتصوير الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» الذي حقق نجاحًا كبيرًا بجزأيه؛ الأول بطولة أمير كرارة، والثاني بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، أما الجزء الثالث يخوض بطولته كل من: كريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وأحمد عز.

وكان الفنان سيد رجب قد اعتذر أخيراً عن المشاركة في بطولة مسلسل «أزمة منتصف العمر» مع كريم فهمي، وريهام عبدالغفور، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

