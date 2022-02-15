نانسي عجرم تعتذر عن المشاركة في موسم «ستارز أون بورد»

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اعتذرت النجمة نانسي عجرم، عن المشاركة في رحلة «ستارز أون بورد» لهذا الموسم لتحتفل بعيد الحب بحفل كان من المقرر إحياؤه في 16 من الشهر الجاري بجزر الباهاما بولاية ميامي الأميركية.

وغردت المغنية عبر حسابها الرسمي على «تويتر» قائلة: «لظروف خاصة، أعتذر عن المشاركة في رحلة ستارز أون بورد لهذا الموسم، مع التأكيد على استثنائية هذه التجربة التي جمعتني بها محطات كثيرة تكللت بالنجاح، آمل أن نعود ونلتقي مجددا في رحلات أخرى يتم الإعلان عنها في وقتها المناسب». وتستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي، على مسرح أولمبيا في باريس، يوم الجمعة 10 من شهر يونيو المقبل، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث تقدم خلاله باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى محبيها.

