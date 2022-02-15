روح الدين: أبناء الكويت تركوا بصمات كبيرة وأثراً متميزاً عبر أعمالهم الإبداعية

إضاءات

أشاد وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور حمد روح الدين بالجهد الفكري الإبداعي المتميز للمكرمين الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية معربا عن شكره لهم على ما قاموا به من اسهامات رفعت اسم الكويت عاليا.

وأعرب روح الدين بمناسبة الاعلان عن الفائزين بجائزة الدولة التقديرية والتشجيعية عن بالغ الفخر والاعتزاز للاهتمام والرعاية والدعم للمشهد الثقافي الكويتي بكافة ألوانه وأشكاله الذي توليه القيادة السياسية العليا للبلاد وفي مقدمتها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله.

وثمن جهود الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية من أبناء الكويت ممن تركوا بصمات كبيرة وأثرا متميزا عبر أعمالهم الإبداعية والمتميزة التي أثرت الحركة الثقافية والفكرية والفنية والأدبية في الكويت والدور الحضاري والتنويري الذي تقوده على الساحة الثقافية الخليجية والعربية وشكلت علامة بارزة في مسيرة الحياة الثقافية الكويتية.

وتقدم روح الدين بجزيل الشكر لأعضاء لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية تقديرا لدورهم البناء والمعطاء وعملهم الوطني الدؤوب سعيا لإبراز الوجه المشرق للكويت حضاريا وثقافيا لتظل الكويت منارة الثقافة وملهمة الإبداع.

وفيما يخص أسماء الفائزين بجائزة الدولة التقديرية حصل عبدالله بشارة على جائرة الدولة التقديرية لعام 2021 في مجال الخدمات الثقافية وذلك لدوره البارز في خدمة الحياة الثقافية عبر موقعه الرسمي وإسهاماته المتميزة في المجال السياسي على صعيد تعزيز حضور دولة الكويت الدبلوماسي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الاسهامات الثقافية البارزة ولرفده المكتبة العربية بعدد من المؤلفات التي ارخت للحياة السياسية المعاصرة. وحصل يعقوب الحجي على جائزة الدولة التقديرية لعام 2021 في مجال العلوم الاجتماعية وذلك لدوره المتميز في خدمة وحفظ التراث الكويتي عبر مؤلفاته التي أسهمت في صون وحفظ التراث والتأكيد على أهميته بوصفه تراثا ثقافيا ثريا لدولة الكويت.كما حصل خزعل القفاص على جائزة الدولة التقديرية لعام 2021 في مجال الفنون التشكيلية وذلك لدوره الكبير في الحركة التشكيلية الكويتية اذ «أسهم بأعماله الفنية المتيمزة في خلق تواجد فني متميز على الساحة الفنية المحلية والعالمية». وفيما يخص أسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية في مجال الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والانسانية لعام 2021 فقد حصل عليها كل من الفنان فهد الهاجري اذ حصل على جائزة الفنون التشكيلية والتطبيقية (النحت) عن عمله (إصرار) والفنانة حصة النبهان التي حازت جائزة التمثيل المسرحي عن دورها في مسرحية (البارج). وحقق المخرج عبدالعزيز المرشد جائزة الاخراج المسرحي عن برنامج (الريادة.. طموح) كما فازالمخرج صادق بهبهاني بجائزة الاخراج السينمائي عن فيلم (خلني ساكت). وفي مجال الآداب حصل الاستاذ عبدالله العتيبي على جائزة القصة القصيرة عن عمله (أرق العشيش) وحصل الاستاذ احمد المطوع على جائزة ادب الطفل عن عمله (سلسلة كانت البداية) وفاز الاستاذ يوسف البناي بجائزة الترجمة الى اللغة العربية عن عمله (نظرية كلشي: اصل ومصير الكون). اما في مجال العلوم الاجتماعية والانسانية فقد حصلت الدكتورة نور الحبشي على جائزة الدراسات التاريخية والاثارية والمأثورات الشعبية لدولة الكويت عن عملها (العلاقات الكويتية - الامريكية 1868-1991) فيما حصل على جائزة التاريخ والاثار الاستاذ الدكتور عبدالله الهاجري عن عمله ( تاريخ الكويت الامارة والدولة: التأسيس-التطور-الهوية-المجتمع) وحصل على جائزة العلوم السياسية الدكتور عبدالله الشايجي عن عمله (تطور مبادئ رؤساء الولايات المتحدة من جورج واشنطن الى جورج بوش 1789-1992).

