العبدالجليل: الجوائز تؤكد حضور الفائزين على الساحة الإبداعية

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هنأ الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل سليمان العبدالجليل الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية للعام 2021 مثمناً جهودهم العلمية والثقافية والأدبية والفكرية المتميزة في رفد الساحة الكويتية والعربية بمزيد من التنوير كلٍ في مجاله. وأضاف العبدالجليل بهذه المناسبة بقوله: «إن جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية تُعدان من أرفع الجوائز على مستوى الدولة وتحظيان بدعم لا محدود من القيادة السياسية الحكيمة ومجلس الوزراء الموقر لإدراكهم بأهمية الجانب الحضاري والتنويري للمفكرين والأدباء والفنانين والمثقفين الكويتيين، الأمر الذي يعمل عليه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بجد وإخلاص لتنمية وتطـوير الانتاج الفكري وإثرائه، وتوفير المناخ المناسب للإنتـاج الفني والأدبي والسعي الى إشـاعة الاهتمام بالثقافة والفنون الجميلة ونشرها وتـذوقها، حيث تمثل الجائزة قيمة معنوية رفيعة للفائزين وتحمل تأكيدا على حضور الفائزين على الساحة الإبداعية، إلى جانب ذلك فإن الجائزة تسهم في رصد حراك الساحة الثقافية المحلية وما تفرزه من مبدعين ومفكرين وختم العبدالجليل حديثه بالقول «سنكون بإذن الله على موعد لتكريم المزيد من أبناء كويتنا الحبيبة من خلال هاتين الجائزتين والإسهام في نشر الانتاج الفكري الجيد والمبتكر وتحديد مقاييس الجودة في مختلف نواحي الانتاج الفكري والفني المحلي».

