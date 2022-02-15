«توبة» و«ملف سري».. رهانا ماجد المصري في رمضان 2022

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رغم إعلانه منذ أشهر عدة قراره بخوض سباق دراما رمضان 2022 بمسلسل بابلو، وتأكيده العمل على قدم وساق لإنجاز العمل، لكن الفنان ماجد المصري، فاجئ جمهوره، بالتخلي عن مشروع بابلو الفني، والمشاركة في عملين آخرين يشارك بهما في رمضان المقبل.

المصري الذي احتفل مؤخرا بزواج ابنته من زوجته الأولى، منى أش أش، ابنة الملحن الشهير حسن أش أش، عاد مجددا لاستوديوهات التصوير لاستكمال تصوير مشاهده في عملين دراميين، يخوض بهما السباق الأصعب في تاريخ الدراما التليفزيونية الرمضانية.

ملف سري العمل الأول الذي يشارك به المصري في رمضان 2022، ويشاركه البطولة الفنان هاني سلامة، وملف سري المسلسل الذي يشهد عودة شركة فنون إلى الإنتاج الدرامي بعد توقف دام لسنوات منذ تقديم الشركة لمسلسلها قيد عائلي من بطولة الراحل عزت العلايلي، وصلاح عبد الله وميرفت أمين وبوسي.

ويشارك في بطولة ملف سري إلى جانب ماجد المصري، وهاني سلامة، كل من ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، شيرين، كارولين عزمي، صبا الرافعي، إيمان يوسف وهو تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي.

العمل الدرامي الثاني توبة الذي يشارك فيه ماجد، والمسلسل من بطولة عمرو سعد، رحاب الجمل، دياب، كريم عفيفي، ماجد المصري، أسماء أبواليزيد، وحاليا تواصل الشركة المنتجة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال المسلسل.

يشار هنا إلى أن توبة توقف تصويره مؤخرا على خلفية إصابة المخرج حسام علي بفيروس كورونا المستجد، ما دفع الشركة لإيقاف تصوير العمل خوفا من تفشي العدوى بين فريق العمل.

وكان أخر أعمال النجم ماجد المصري في عالم الدراما مسلسل الوجه الآخر، الذي دارت أحداثه حول الزوجين يحيى وسارة اللذين يواجهان صعوبة في الإنجاب، وضغوط عالية على يحيى لتوريطه بعلاقة غرامية معها، وبدء سارة رحلتها للبحث عن شقيقتهافرح بعد تعرض والدهما للاغتيال بواسطة مجهول.

