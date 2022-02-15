سمو الأمير استقبل سمو ولي العهد والغانم والخالد ووزراء

أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين الشقيقة مشيدا سموه في هذه المناسبة بما حققه البلد الشقيق في عهده الميمون من إنجازات تنموية بارزة على صعيد مساره الحضاري وسائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لمملكة البحرين الشقيقة المزيد مما تتطلع إليه من تقدم ورقي وازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى د. فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لفترة رئاسية ثانية متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهنئة مماثلة.

