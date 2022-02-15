وزير الدفاع: رجال قواتنا.. عزم لا يلين وعطاء لا ينضب

أول النهار

قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر بجولةٍ تفقدية شملت عدداً من وحدات الجيش الكويتي، وذلك في اطار زيارته الدورية التي يقوم بها لمتابعة سير العمل فيها، والاطلاع على ما تم انجازه من مهام ضمن خطة العمل المعتمدة لها. واستهل الوزير الجابر جولته بزيارة قيادة الصيانة والتزويد الفني التابعة لهيئة الإمداد والتموين، حيث كان في استقباله لدى وصوله معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإمداد والتموين اللواء الركن خالد بلال العبيدي وعدد من قيادات الهيئة، حيث استمع إلى ايجاز من آمر قيادة الصيانة والتزويد الفني العميد مهندس عثمان السعيد قدم فيه شرحاً عن دور وواجبات القيادة في دعم ومساندة عموم وحدات الجيش والجهات الرسمية في البلاد، بالاضافة إلى طبيعة الأعمال التي يتم تنفيذها في المشاغل والورش الفنية التابعة لها.

وأكد الجابر خلال الزيارة أهمية الدور الذي تشكله الصيانة في عملية الارتقاء وتحسين مستوى الأداء في صفوف الجيوش الحديثة، كونها تمثل العصب والعمود الفقري في جهوزيتها واستعدادها وتحقيق الاستدامة لعمل الآليات والمعدات والأسلحة والتجهيزات التي تملكها، وزيادة عمرها الافتراضي وتجنب الخسائر التي تتكبدها القوات المسلحة في حال تعطلها، كما أنها تسهم في المحافظة على المال العام من خلال حسن الادارة والمتابعة لأعمال الصيانة بكل أشكالها وأنواعها.

وأشاد في ختام زيارته بكفاءة وقدرة أبناء الوطن من الحرفيين والفنيين من منتسبي قيادة الصيانة والتزويد الفني، الذين يواصلون العمل بسواعدهم على مدار الساعة، بعزمٍ لا يلين، وبعطاءٍ لا ينضب، وبنفوسٍ يملؤها الحب والوفاء والولاء لخدمة هذا البلد المعطاء والاسهام في تحقيق تقدمه وتطوره وازدهاره. بعد ذلك انتقل الوزير الجابر لزيارة ميادين الرماية والفروسية التابعة للاتحاد الرياضي العسكري وكان في استقباله لدى وصوله مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد الركن خليل الكندري وعدد من ضباط الاتحاد، حيث استمع خلال الزيارة إلى شرحٍ تضمن آخر ما تم وضعه من برامج تدريبية لاعداد وتأهيل فرسان ورماة الجيش الكويتي، بالإضافة إلى استعراض نتائج مشاركاتهم في البطولات والمسابقات المحلية، كما اطلع على الأعمال التي يتم تنفيذها في ميادين الرماية والفروسية، والتي تهدف إلى تفعيل وتكثيف الأنشطة الرياضية لمنتسبي الجيش الكويتي وعائلاتهم.

وقد أثني الجابر على الجهود التي يقوم بها الاتحاد الرياضي العسكري في العمل على إعادة غالبية المسابقات والأنشطة الرياضية العسكرية الجماعية والفردية، والتي تسهم بدورها في تعزيز أجواء التحدي والمنافسة الشريفة بين عموم وحدات الجيش الكويتي، كما عبر عن سعادته وفخره بالمستوى المتطور والمتميز لرماة وفرسان قواتنا المسلحة، الذين أثبتوا قدرتهم على حصد المراتب المتقدمة ورفع راية الوطن عاليةً خفاقة في العديد من البطولات والمنافسات المحلية والخارجية، مؤكداً حرص وزارة الدفاع على تشجيع أبنائها الرياضيين وتوفير كل أشكال الدعم والمساندة لهم.

بدوره عبر مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد الركن خليل الكندري عن شكره وتقديره والرياضيين العسكريين للدعم والتشجيع الذي يحظون به من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتوجيهات المتواصلة والمتابعة الدائمة لرئيس الأركان العامة للجيش، ونائب رئيس الأركان، والتي كان لها الاثر الكبير في عملية تأهيل الميادين والصالات والمراكز الرياضية، وتنظيم مختلف البطولات والمسابقات الرياضية للعسكريين وأبنائهم.

وفي ختام زيارته دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع منتسبي الاتحاد الرياضي العسكري إلى مواصلة العمل والعطاء ووضع الخطط والبرامج التدريبية الرياضية التي تسهم في محافظة الرياضيين العسكريين على مستوى لياقتهم البدنية، وجهوزيتهم لخوض غمار المنافسات وحصد الألقاب والبطولات وتحقيق الإنجازات التي تعكس مكانة وقدرة الرياضيين العسكريين من منتسبي الجيش الكويتي.

حضر الزيارة وكيل وزارة الدفاع المساعد لهندسة المنشآت العسكرية بالتكليف عامر النسيم.

