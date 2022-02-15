الناصر لم يستقل والحكومة باقية

الأولى

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم جملة وتفصيلا كل ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر أو أي من أعضاء الحكومة، مؤكدا أن ما يتم تداوله غير صحيح.

ووسط اعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم لمناقشة تعديل قانون المسيء، شهد يوم أمس زيادة عدد المؤيدين لطلب طرح الثقة بوزير الخارجية الى 21 نائبا بعد اعلان كل من: عبدالعزيز الصقعبي واسامة الشاهين وحمد المطر ومحمد الحويلة وحسن جوهر وبدر الملا ومهلهل المضف وعبدالله المضف ذلك. وفرضت المستجدات المتسارعة بشأن طلب طرح الثقة على مجلس الوزراء مناقشة التصور الانسب خلال اجتماعه مساء امس لاتخاذ القرار المناسب، بعد الوقوف على تطورات المواقف المرجحة في اي من الاتجاهين.

وفي هذا الصدد تتجه العدسات نحو مواقف لم تتحدد من بعض النواب امثال: اسامة المناور وبدر الحميدي وفايز الجمهور ومساعد العارضي وسعود ابوصليب وهي التي قد تكون علامة فارقة في حسم النتائج نظرا لحجم الضغط الشعبي المعارض للحكومة من جهة، وتقديرا لاجراءات الوزير بتشكيل لجان تحقيق بعناصر محايدة من خارج الوزارة للفصل بما اثير في الاستجواب من شبهات وتقرير الاجراءات التصحيحية اللازمة من جهة معاكسة.