السفر للجميع.. والسماح بالمناسبات

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أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أمس تجاوز البلاد الموجة الأخيرة من وباء كورونا، مؤكداً ان المؤشرات الوبائية باتت تسمح لأخذ العديد من القرارات الانفتاحية.

وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى ان مجلس الوزراء اتخذ في اجتماعه أمس قرارات يعمل بها اعتباراً من الأحد المقبل وشملت عودة تقارب المصلين أثناء إقامة الصلاة في المساجد مع الأخذ بالاشتراطات الصحية مثل لبس الكمام واحضار السجادة الخاصة بكل مصلٍ، والسماح بالسفر لجميع المطعمين وغير المطعمين. وقرر المجلس السماح بالدخول للمجمعات التجارية لجميع الفئات سواء من المحصنين أو غير المحصنين، والدخول إلى الأماكن المغلقة لغير المحصنين شريطة اجراء فحص PCR يؤكد الخلو من الفيروس قبل 72 ساعة على الأكثر ويستثنى من ذلك الأطفال من هم دون سن الـ 16 سنة وإلغاء التباعد بتلك الأماكن مع الالتزام بلبس الكمام وتطهير اليدين.

وشملت القرارات أيضاً عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في جميع الجهات الحكومية وذلك اعتباراً من دوام يوم الأحد الموافق 13 مارس المقبل.

كما قرر المجلس السماح باستغلال وسائل النقل الجماعي بكامل القدرة الاستيعابية للحافلة مع الالتزام بلبس الكمام، واعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضورياً، والسماح بإقامة المناسبات الاجتماعية بجميع أنواعها سواء كانت بالأماكن المغلقة أو المفتوحة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وقرر المجلس الغاء فحص PCR الأسبوعي لغير المحصنين عند الحضور للمدارس واقتصار العزل على الحالات الايجابية أو الحالات التي تظهر عليها الأعراض.

وأعلن المجلس الغاء فحص PCR قبل الوصول إلى البلاد وبعده وإلغاء الحجر المنزلي المطبق بعد العودة لمكتملي التحصين.

بدوره قال وزير الصحة د. خالد السعيد: إن اجتماعاً سيعقد نهاية الشهر الحالي لتحديد نظام الدوام المدرسي معلناً عن وجود توجه للعودة الكاملة للدوام المدرسي.