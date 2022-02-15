محمد بن زايد وأردوغان بحثا توطيد السلام الإقليمي

الأولى

أبوظبي - الوكالات: بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الامارات العربية المتحدة مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس في أبوظبي، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وملفات المنطقة وتوطيد الاستقرار الاقليمي، فيما اكد الرئيس التركي ان زيارته تمثل بداية لنصف قرن جديد من الشراكة بين البلدين....(طالع ص14).

وبدأ اردوغان امس زيارة رسمية تستغرق يومين الى ابوظبي قالت الرئاسة التركية في بيان، إنها تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين بجميع أشكالها، وإمكانيات تطوير التعاون المشترك.

وكشف البيان عن أن الزيارة ستشهد تبادلا للآراء بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية، في إطار تحقيق السلام والاستقرار. ويشمل جدول أعمال زيارة الرئيس التركي توقيع اتفاقيات تهدف إلى تحقيق إسهامات مهمة في العلاقات الثنائية، كما سيشارك الرئيس في «معرض تركيا» المقرر عقده اليوم بمناسبة «اليوم الوطني لتركيا»، ضمن زيارته لمعرض «إكسبو 2020 دبي».

وفي مؤتمر صحافي عقده في مطار اسطنبول قبل توجهه الى العاصمة الاماراتية أشار الرئيس التركي الى أن آخر زيارة أجراها إلى الإمارات كانت عام 2013، حينما كان رئيسا للوزراء. ونوه الى أن العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة جديدة، مع زيارة ولي عهد أبوظبي إلى أنقرة، في نوفمبر الماضي وأردف: «من خلال زيارتي هذه، نهدف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير الزخم الحاصل في علاقاتنا والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه مجددا».

وأضاف: «سنتخذ معا الخطوات التي ستحدد شكل 50 عامًا جديدة من صداقتنا وأخوتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحيي الذكرى الخمسين لتأسيسها»، ومضى قائلا: «الحوار والتعاون بين تركيا والإمارات العربية المتحدة يحملان أهمية من حيث السلام والاستقرار في منطقتنا بأسرها».

وأكد أن تركيا لا تميز بين أمنها واستقرارها وأمن واستقرار جميع الدول الشقيقة في منطقة الخليج.