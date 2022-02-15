فريق طوارئ لمتابعة الأزمة الروسية - الأوكرانية

الأولى

كشفت مصادر معنية لـالنهار، عن تحركات لتشكيل فريق طوارئ من ممثلي الجهات الحكومية المختصة لمتابعة تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية وتأثيرها على السوق المحلي، مضيفة أن اجتماعات الفريق يجب أن تكون متواصلة وعلى مدار الساعة.

وأشارت إلى أن التواصل بين الجهات الحكومية يتم بشكل سلس وهناك خطط بديلة أمام متخذي القرار للتعامل وفق سيناريوهات التصعيد بين الجانبين الروسي والأوكراني وتأثير كل سيناريو. وأكدت المصادر أن جائحة كورونا وتداعياتها خلفت خبرات كثيرة ومتنوعة لدى أصحاب القرار من المسؤولين في التعامل مع الطوارئ التي قد تحدث في المستقبل. وشددت على أن مصانع الكويت الخاصة بالدواء والأغذية جاهزة للتعامل مع كل سيناريوهات الأزمة في حال تطورت الأمور إلى حرب بين الجانبين. ولفتت الى أن المخزون الاستراتيجي من الأغذية والأدوية ممتاز، مع استمرار دراسة أفضل الأسواق وسلاسل الإمدادات الآمنة. وأوضحت المصادر أن تأمين المواد الخام وكذلك المواد الغذائية والأدوية يمثل احدى الركائز الرئيسة التي استندت عليها تلك الخبرات في التعامل مع تداعيات تلك الأزمة.

