النفط إلى 100 دولار والذهب والقمح إلى أعلى مستوياتهما

الأولى

دفعت الأزمة الروسية- الأوكرانية، أسعار النفط العالمية لأعلى مستوياتها منذ سبع سنوات لتقفز بنحو 3 % فوق 95 دولاراً، وسط توقعات بارتفاعها إلى أكثر 100 دولار للبرميل في حال الفشل باحتواء الأزمة، ووسط مخاوف من أي مواجهة عسكرية قد تؤدي إلى شح ونقص إمدادات الطاقة العالمية.

وفي ذات الاطار قفزت أسعار الغاز في أوروبا، وذلك بسبب تقارير إعلامية تحدثت عن قرب هجوم روسي على أوكرانيا، حيث ذكرت وكالة «تاس» أن العقود الآجلة للغاز في أوروبا صعدت امس بنسبة 14% لتصعد فوق مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.

من جانبه، اكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن تسييس أسواق الغاز في أوروبا لا يفيد أحدا.

وقد القت الازمة بظلالها على الاسواق العالمية وفي مقدمتها اسواق العملات حيث حافظ الدولار وعملات الملاذ الآمن على ثباتها،فيما عانت العملات التي تنطوي على مخاطر عالية من الضغوط، في ظل قلق المتداولين، ما دفع اليورو نحو الأسفل.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ بداية السنة الجديدة لتصل إلى 1857 دولارا للأونصة وبنسبة نمو بلغت 3 %،وسط توقعات بأن الفترة المقبلة قد تشهد صعود الذهب إلى مستويات جديدة يصل الى حاجز الـ 1900 دولار للأونصة حيث يقوم المستثمرون بسحب أرصدتهم المالية من البورصات العالمية والأسهم للاستثمار بالذهب باعتباره ملاذا آمنا.

واخيرا تشهد اسواق القمح العالمية تأثرا واضحا نتيجة المخاوف من استمرار توتر الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، وهما أكبر دولتين مصدرتين للقمح في العالم، ما زاد من حالة عدم اليقين في السوق.