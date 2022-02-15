وزير الداخلية لرجال الأمن: الكويت وأهلها أمانة بأعناقكم

الأولى

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور أمس خريجي أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية الى ضرورة تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة والتعامل الراقي مع الجمهور، مؤكدا أن الكويت وأهلها والمقيمين فيها أمانة في أعناق رجال الأمن. جاء ذلك في كلمة لوزير الداخلية بمناسبة حفل تخريج الدفعة 30 من طلبة ضباط الاختصاص بكلية الشرطة والدفعة 12 من طالبات معهد الشرطة النسائية والدورة الـ4 لوكيل اول ضابط الحاصلين على الثانوية العامة المرشحين للترقية الى رتبة ملازم تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد.

وأعرب المنصور عن تهنئته للخريجين بالتحاقهم بالسلك العسكري وانضمامهم إلى زملائهم في المؤسسة الأمنية ليكونوا صفا واحدا في حماية أمن الوطن والمواطنين متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

وأشاد بجميع العاملين في قطاع التعليم والتدريب من قادة وضباط وضباط صف ومعلمين وإداريين على إخلاصهم وتفانيهم بالعمل لاعداد وتأهيل هذه الكوكبة الجديدة.

من جانبه، اكد مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اللواء ناصر بورسلي في كلمة مماثلة ان تخريج هذه الكوكبة هو ثمرة تخطيط استراتيجي معد سلفا لتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة والتي قوامها الإخلاص والولاء والانتماء والعطاء للوطن متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية المقبلة.