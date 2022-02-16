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شهدت الكرة النسائية في الكويت تطوراً ملموساً، وظهر ذلك جلياً خلال النسخة الرابعة من بطولة دوري كرة القدم داخل الصالات للسيدات، التي قدمت فيها لاعبات الفرق الست المشاركة عروضاً جميلة ومستويات مبشرة، فيما لاقت البطولة تفاعلاً واسعاً من قبل الجماهير ووسائل الإعلام.

ويحسب هذا التطور للجنة النسائية في اتحاد الكرة الكويتي فاطمة حيات، التي بذلت كل جهد للارتقاء بهذه اللعبة، فضلا عن الدعم والتمويل الذي تلقته من قبل الاتحاد الدولي «فيفا»، والاهتمام من قبل الأندية المحلية والوسط الرياضي الذي ساند النشاط الكروي النسائي.

ووفقاً لكولن جيبسون مدير موقع هاي بارك الذي يعمل مع الاتحاد الدولي لتقييم التجارب وبرامج التطوير في اللعبة، فإنه قبل 15 عاما فقط، كانت الفرص المتاحة للسيدات في الكويت لممارسة كرة القدم ضئيلة، «حيث كن يعتبرن ضعيفات للغاية لممارسة الرياضة وكن يكافحن ضد التمييز والصورة النمطية الاجتماعية لممارسة الرياضة».

وتابع: «في مايو 2018، تم ترشيح وانتخاب فاطمة حيات كأول امرأة عضو في مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومن حينها، تم إحراز تقدم كبير».

وأفاد: «التقت لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد الكويتي بمدير التطوير عصام السحيباني وبمنسق المشاريع حسن حسن في الاتحاد الدولي «فيفا» وتم وضع خطة عمل، وقبل فترة طويلة، تمت الموافقة عليها ودعمها ماليا من قبل برنامج «فيفا فوروارد» بميزانية قدرها 569.785 دولارا أميركيا، اسهمت «فيفا» فيها بمبلغ 507.434 دولارات أميركي.

وتكونت الخطة من أربع مكونات رئيسة:

1 - إنشاء وتنظيم أول دوري رسمي لكرة الصالات للسيدات في الكويت لتشجيع المواهب في المنتخبات الوطنية.

2 - إنشاء مركز تدريب لكرة القدم المكون من 11 لاعبة للمنتخبات الوطنية للسيدات للفئات الشابة.

3 - تنظيم مهرجانات في البلد المضيف لرفع مستوى الوعي بكرة الصالات وكرة القدم للسيدات وزيادة فرص المشاركة.

4 - تنظيم مسابقات كرة الصالات وكرة القدم بشكل مستمر وعلى مدار العام لضمان جداول مكتملة وفعالة».

وأدى إطلاق أول دوري لكرة الصالات للسيدات إلى تهيئة مسارات للاعبات والمدربات والحكمات بعد فترة وجيزة من إطلاق «فيفا» لاستراتيجيتها العالمية لكرة القدم النسائية، وتم اختيار الكويت كواحدة من ثلاث دول رائدة لوضع استراتيجية محددة لمدة أربع سنوات لتطوير كرة القدم للسيدات.

وغالبًا ما يكون إنشاء الخطة الجزء السهل لكن تنفيذها يبقى هو التحدي الأكبر. في الكويت، العمل الأساس الذي تم وضعه عزز الدوري السنوي لكرة الصالات للسيدات بشكل كبير. وبين أكتوبر 2021 ونهاية يناير 2022، أجريت خلاله 36 مباراة لستة أندية تضم 102 لاعبة بينها 10 لاعبات محترفات من أوكرانيا والبرازيل وإيران وتايلند مع رعاية الدوري للعام الثاني على التوالي.

وتنافست أندية الكويت والعربي والسالمية والفتاة، وسلوى الصباح ، والعيون على اللقب والجائزة الأولى بقيمة 30 ألف دولار أميركي ، كما فاز الفريقان الثاني والثالث بجائزة مالية أيضا.

وتغلب فريق الفتاة على الكويت 5 -2 في المباراة النهائية ليتوج باللقب للمرة الأولى، في حين انتصر العربي على فريق سلوى الصباح في مباراة تحديد المركز الثالث.

ولأول مرة في حدث رياضي نسائي وفي مباراة لكرة الصالات بشكل عام، تم بيع تذاكر المتفرجين وبثت المباراة على الهواء مباشرة، حيث حضر حشد مذهل بلغ 1100 شخص في المباراة النهائية.

وقالت فرح بودي، نائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية وقتها «إن الحشد الهائل الذي حضر النهائي يثبت أن كرة القدم النسائية وجدت لتبقى».

وتابعت «نحن فخورون جدا. لقد أظهرت المباراة النهائية والحفل النهائي مدى ما وصلنا اليه في السنوات الأخيرة». بدورها صرحت مدربة المنتخب الكويتي شهرزاد مظفر قائلة: «لم نكن لنفعل ذلك بدون الدعم المستمر من قسم كرة القدم للسيدات والاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي.. وتحت قيادة فاطمة حيات تمكنا من كسر الحدود وإظهار قدرة المرأة على المنافسة».

وأضافت شهرزاد مظفر وهي رائدة في كرة القدم النسائية: «من تطوير اللاعبات الكويتيات إلى التعاقد مع اللاعبات المحترفات الماهرات، شهدت تحسينات في كل من الجوانب الفنية والتكتيكية للدوري. كان اليوم الأخير للبطولة الدوري مناسبة كبيرة بحضور الجماهير التي ملأت الصالة. إذا واصلنا السير على هذا الطريق، فستكون للكويت واحدة من أفضل البطولات النسائية في آسيا».

