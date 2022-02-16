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مسقط رأسها في محافظة ساحلية لعب دورًا في أن تكون عاشقة للبحر والسباحة، غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، لكنها سرعان ما اتخذت خطوات جادة لتزكيته بالدراسة والتدريب، وما هي إلا سنوات قليلة، حتى استطاعت إسراء جمال عبد العظيم، ابنة الإسكندرية، الحاصلة على دبلوم الدراسات العليا في الرياضات المائية تخصص «تدريب غوص»، أن تكون صاحبة لقب «أول مدربة سباحة علاجية في مصر».

كابتن إسراء حصلت على الكثير من الدورات التدريبية المحلية والدولية المتخصصة في العلاجات بالسباحة. إسراء التي تنصح بممارسة العلاج المائي «الهيدروثرابي» لتحسين حالة المريض النفسية أيضا، أشارت إلى أنها تعمل مع عدد من المرضى من خلال برامج علاجية أدت إلى تحسن كبير في الحالات منذ 2014 من بينها أمراض الذئبة الحمراء وضيق الأوردة والشرايين وهشاشة وضعف العظام متلازمة الألم العضلي المزمن ( فيبروميالجيا). وأضافت: بعد ممارسة التمارين والالتزام تم إيقاف الأدوية الكيميائية بشكل نهائي لبعض مرضى تغيير صمام القلب والقلب المفتوح وحالات تآكل الغضاريف. أوضحت إسراء أن السباحة العلاجية هي طريقة لعمل تدريبات بداخل الماء تعمل على تحسين أداء وظائف الأجهزة الحيوية وتحسين الصحة النفسية وعلاج أمراض العظام والمفاصل، ولا يشترط في العلاج المائي تعلم السباحة أو تنفيذ التمرينات بالمناطق العميقة من الماء ، يشترط فقط غمر الجزء المراد تحسينه أو علاجه داخل الماء إن كان من خلال مغطس أو مسبح. أول مدربة للسباحة العلاجية في مصر، أكدت أن الأماكن التي يتم خلالها عملية العلاج المائي يجب أن تكون مكشوفة حتى يتعرض الجسم لأشعة الشمس ويتم الأخذ بالاعتبار لتوقيت أداء التمرين، حيث إنه عامل مهم جدا لتحسين وضع المريض إلى الأفضل.

وأعربت عن أمنيتها بتوفير أماكن لدعم صحة المرأة المصرية لتعلم السباحة والعلاج عن طريق الوسط المائي في كل مراكز الصحة للمرأة وخاصة كبار السن والأمهات وجميع النساء المصريات، فهن أعمدة الوطن.

