النهار Plus

أبدعت المصممة المصرية آلاء الشيشتاوي، الطالبة في قسم تكنولوجيا الألبسة الجاهزة في جامعة بنها المصرية، فستانًا ذكيًا يساعد في التعرف على الحضارة المصرية، ويغني عن الدليل السياحي. وقالت آلاء التي صممت الفستان لمشروع تخرجها في كلية الفنون التطبيقية: إنّ الفستان يرتبط بتطبيق يمكن تحميله على الموبايل ويحتوي على بيانات مواقع سياحية وأمور تخص المومياوات. وأكدت أن الكود يحتوي على حروف هيروغليفية من اليمين واليسار، ولا يمسح بالغسيل لأنه مطبوع. وأشارت المصممة المصرية إلى أن الكود لن يؤثر على المظهر الخارجي للفستان لأنه سيكون مطبوعاً بشكلٍ لا يلاحظ. أما بالنسبة لطريقة عمله، فد قالت آلاء: المستخدم يقوم باختيار اللغة عند فتح التطبيق من بين 3 لغات موجودة هي العربية، الفرنسية، والإنجليزية. وأوضحت أن المعلومات خزنت على التطبيق وهذا ما يجعله يعمل بدون الاتصال بشبكة الإنترنت، ومن ثم يوجه الكاميرا على الكود ليحصل على البيانات. واحتوت البيانات الموجودة في التطبيق على معلومات عن 22 مومياء التي نقلت لمتحف الحضارة، والأماكن السياحية الموجودة في مصر. وعمدت آلاء لاستخدام اللون الأبيض في الفستان لأنه أكثر الألوان شيوعًا بمصر القديمة، كما وضعت زهرة اللوتس على الفستان لأنها من رموز الحضارة الفرعونية، بالإضافة إلى الحروف الهيروغليفية التي طرزت على أكمام الفستان. يذكر أن آلاء تتمنى الحصول على الدعم اللازم لإطلاق علامتها التجارية المشجعة على السياحة، والتي ستصمم فيها ملابس للرجال والأطفال بالإضافة إلى الملابس النسائية.

