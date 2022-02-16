دوليه

يحل بايرن ميونخ الألماني ضيفا على ريد بول سالزبورغ النمساوي، فيما يصطدم إنتر الإيطالي بضيفه ليفربول الانكليزي اليوم ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وعلى ملعب ريد بول أرينا سيكون هناك موعدا للمدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو مع بعض زملائه السابقين في سالزبورغ، حينما يحل ضيفا رفقة نجوم بايرن ميونخ على بطل النمسا. وسبق للدولي الفرنسي اللعب ضمن صفوف سالزبورج بموسم 2016-2017 قبل انتقاله للدوري الألماني من بوابة لايبزيغ، الذي باعه العام الماضي للبايرن. ويسعى بايرن اليوم إلى مصالحة جماهيره بعد سقوطه المفاجئ أمام بوخوم المتواضع في الدوري 2-4 الجولة الماضية. وطالب أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن لاعبي البافاري بتقديم رد فعل بعد الهزيمة أمام بوخوم وذلك عبر المباراة أمام ريد بول سالزبورغ. وقال كان في تصريحات للصحافيين، إنه يفترض أن «اللاعبين يدركون أن لعب شوطًا واحدًا كما حدث في مواجهة بوخوم، غير مقبول، لقد ظهرنا بشكل أقل بكثير من قدراتنا». وأضاف «أحيانًا يكون من الجيد أن تستطيع اللعب مجددًا خلال أيام قليلة، كي تنسى سريعًا مثل هذه النتيجة». وأشار أوليفر إلى أن الفريق كان قد حقق عودة جيدة بعد هزيمته الثقيلة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في كأس ألمانيا في أكتوبر. وأوضح «استعرضنا رد الفعل المناسب بعد الهزيمة 0-5 أمام مونشنغلادباخ، وحققنا فوزًا صريحًا في المباراة التالية. أعتقد أن الوضع سيكون هكذا الآن». ويرى أوليفر كان، أن الفريق لا يعاني من مشكلات فنية وذهنية، وإنما اعترف بأن بايرن بحاجة إلى العمل في الجانب الدفاعي. وقال «عندما تتلقى هزيمة كبيرة، دائمًا ما يلجأ الناس للحديث عن الحالة الذهنية. ومع ذلك أعتقد أننا في الجانب الدفاعي، ليس في هذا الموسم فقط وإنما في المواسم الأخيرة، نفتقد بعض الجوانب في التحركات وفي العمل أمام الكرة. نتلقى الكثير من الأهداف». وأتم «هذا ما يجب أن نبدأ منه. علينا العمل بالمزيد من الانضباط والحماس أمام الكرة. وإلا سنُعاقب بلا رحمة بسبب الأخطاء، خاصة في منافسات أوروبا». وفي المباراة الآخرى على ملعب جوزيبي مياتزا، سيكون الحال مختلفا لبعض نجوم الفريقين، الذين سيواجهون بعضهم بعدما لعبوا سابقا في فريق واحد. وسيكون البوسني إيدين دجيكو، مهاجم الإنتر، على موعد مع الاصطدام بالثنائي محمد صلاح وأليسون بيكر، بعدما لعب معهما في روما لفترة قصيرة. كما سيضطر دجيكو لمواجهة الإنكليزي جيمس ميلنر، نجم ليفربول، الذي زامله في مانشستر سيتي لسنوات. أما الظهير الصربي أليكسندر كولارف، فسيواجه أليسون، الذي لعب معه في روما، وكذلك ميلنر، زميله السابق في المان سيتي. ولا يقتصر الأمر على هؤلاء فحسب، بل إن هناك موعدا أيضا سيجمع بين الثنائي أليكسيس سانشيز (الإنتر) وأوكسليد تشامبرلين (ليفربول) بعدما لعب سويا في آرسنال لمدة 3 سنوات.

ورغم القوة التي يتمتع بها إنتر في السنوات الأخيرة، إلا أنه سيصطدم بالعملاق الإنكليزي الذي لا يزال يعيش أفضل لحظاته ويمتلك تشكيلة من اللاعبين المميزين تمكنوا من التتويج بلقب دوري الأبطال في عام 2019.

ويواجه النيراتزوري تحت قيادة مدربه سيموني إنزاغي، خطرًا كبيرًا يتمثل في الناحية الدفاعية، في ظل احتمالية غياب أليساندرو باستوني مدافع الفريق، الذي تعرض للإصابة خلال مباراة روما، الأسبوع الماضي، بربع نهائي كأس إيطاليا. ومع غياب باستوني المحتمل عن لقاء إنتر وليفربول، لن يكون أمام إنزاغي سوى الدفع بفيديريكو دي ماركو صاحب الـ 24 عامًا، لكنها خطوة قد تشكل خطورة كبيرة على دفاع الإنتر، بل إنها قد تسهل مهمة هجوم ليفربول في الوصول لشباك الحارس سمير هاندانوفيتش. لكن مع مشاركة ديماركو ودي فري، يبقى دفاع إنتر في ورطة أمام ليفربول، بل إن إنزاغي سيكون عليه إيجاد حلول جيدة لسد ثغرة الجبهة اليسرى التي من المتوقع أن يعاني منها إنتر، لاسيما في ظل وجود النجم المتألق محمد صلاح.

