دوليه

شنت العداءة الأميركية شاكاري ريتشاردسون أول من أمس هجومًا لاذعًا على قرار السماح للمتزلجة الروسية كاميلا فالييفا بمواصلة مشاركتها في أولمبياد بكين الشتوي رغم ثبوت نتيجة إيجابية لاختبار منشطات، في تناقض لحالتها بعد حرمانها من المشاركة في ألعاب طوكيو الصيفية العام الماضي.

وكانت ريتشاردسون العداءة الواعدة البالغة من العمر 21 عامًا قد منعت من المشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، بعد اختبار إيجابي لتناولها الماريجوانا على ضوء فوزها بسباق 100 م في تصفيات الفريق الأميركي الأولمبي. وتلقت حينها عقوبة لمدة ثلاثين يومًا ما حرمها من المشاركة في طوكيو حيث كانت مرشحة بقوة لحصد ميدالية. وأكدت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) أول من امس رفع الإيقاف المؤقت عن فالييفا البالغة 15 عامًا، مستشهدة بـ «ظروف استثنائية» حول الروسية، بما فيها أنها قاصر.

