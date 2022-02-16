دوليه

قالت المتزلجة الروسية الشابة كاميلا فالييفا إنها «مرهَقة نفسياً» بعد أيام من فضيحة فشلها في اختبار المنشطات، في وقت تستعد للمشاركة في البرنامج القصير للمنافسات الفردية للسيدات في أولمبياد بكين الشتوي. وخيّم قرار محكمة التحكيم الرياضية «كاس»أول من أمس على الأولمبياد، مع إعلانها السماح لفالييفا بالمشاركة في المنافسات الفردية.

وأكدت كاس رفع الإيقاف المؤقت عن الرياضية المتزحلقة على الجليد والبالغة 15 عاماً من قبل وكالة مكافحة المنشطات الروسية (روسادا)، معتبرة أن حرمانها من المشاركة قبل التأكد من حيثيات القضية، من شأنه أن يسبب لها ضرراً «لا يمكن إصلاحه».

واستشهدت المحكمة بـ «ظروف استثنائية»، بما في ذلك وضع فالييفا كـ «شخص محمي»، وبعبارة أخرى أنها قاصر. لكن في أعقاب هذا القرار، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية إنه لن يكون هناك منصة تتويج لتسليم ميداليات التزلج الفردي للسيدات، في حال كانت فالييفا ضمن المراكز الثلاثة الأولى. وقالت فالييفا للتلفزيون الروسي ليل أول من امس «كانت الأيام القليلة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لي».

