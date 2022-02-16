دوليه

عزز أياكس صدارته للدوري الهولندي بفوزه على ضيفه تفينتي 5-0 ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين. وكان دافي كلاسن المبادرَ بافتتاح التهديف في الدقيقة الحادية والثلاثين، قبل أن يضيف زميله سباستيان هالر الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والخمسين. وتحصل آياكس على ركلة جزاء لكن لاعبه دوشان تاديتش لم يترجمْها إلى هدف، بعدها منح روبن بروبير الهدف الثالث لآياكس عندما سجل بالخطأ في مرمى فريقه. وواصل آياكس مهرجان أهدافه بإضافةِ الهدف الرابع عن طريق المهاجم هالر، وعاد الهدافُ العاجي ليؤكد نفسَه نجما للمباراة بتوقيعه على الهاتريك وخماسية آياكس الذي رفع رصيده إلى أربع وخمسين نقطة في الصدارة.