دوليه

اشتعل ديمار ديروزان في الربع الأخير من مواجهة فريقه شيكاغو بولز أمام سان أنتونيو سبيرز، ليسجّل أربعين نقطة في المباراة ويسهم في فوزه 120-109 ضمن منافسات الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة. ودخل شيكاغو الربع الأخير متأخراً بفارق ست نقاط، لكن ديروزان كان حاضراً مسجلاً 11 نقطة من أصل 13 لفريقه الذي عاد بذلك إلى التقدم. وقال اللاعب البالغ 32 عاماً إنه حاول البقاء هادئاً طوال الوقت، خصوصاً في الربع الثالث عندما تفوق سبيرز 32-24. وأوضح «بالوصول إلى الربع الأخير، فإن أولويتي الرئيسية هي الفوز بأي ثمن. عليك أن تفهم المباراة بأكملها. من الصعب الخروج بالكرة وأن تكون عدوانياً ومحاولة التسجيل». وأضاف «عليك أن تقوم بتشريح اللعبة. أجمع البيانات طوال المباراة، وفي الربع الرابع تمكنت من فهم كل شيء».