دوليه

عززت كورين سوتر السيطرة السويسرية على فئة التزلج الألبي في أولمبياد بكين الشتوي أمس، وأحرزت ذهبية فئة انحدار السيدات، رابع ذهبيات بلادها في المنافسات الجبلية. وسجلت بطلة العالم البالغة 27 عاماً 1:31.87 دقيقة في مضمار «روك» الذي يبلغ طوله 2.7 كيلومتراً، منهية السباق بفارق 0.16 ثانية عن الإيطالية التي كانت تدافع عن لقبها الإيطالية صوفيا غودجيا التي حصدت الفضة بعودة رائعة إلى مستواها بعد إصابتها في ركبتها بحادث تحطم الشهر الماضي. وحلّت الإيطالية ناديا ديلاغو أيضاً في المركز الثالث بفارق 0.57 ثانية عن سوتر، لتخطف البرونزية. وقالت سوتر بعد فوزها «أنا سعيدة للغاية بما حققته. عند خط النهاية لم أكن متأكدة ما إذا كان الأمر جيداً أم لا، لأنه في بعض الأحيان كان لدي شعور بأن هناك ريح ضدي، ثم معي، وكذلك من الجانب. إنه أكبر حلم في حياتي». وباتت سوتر ثاني متزلجة منذ الأميركية ليندسي فون، تحرز الميدالية الذهبية الأولمبية بعد لقب العالم.